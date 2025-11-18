6 yıl görev yapan bekçilere polis olma hakkı.

arkadaş yaw neden bekcilerle kıyaslama yapılıyor adamlar aynı teskikatta degilmiyiz verilsin hak olmak isteyen polis olsun düşman mı bekçi kkki bunları yazankar genelde masa başı çalışanlar herhakde ben ekipte her olayda bekçi kardeşlerime birlikteyiz aynı zorluk adamlar yok şu kadar saat çakışıyor çalışsın kıyaslama bekçi ki okacak git izek güvenlik diğer meslekleri frekans al

arkadaş yaw neden bekcilerle kıyaslama yapılıyor adamlar aynı teskikatta degilmiyiz verilsin hak olmak isteyen polis olsun düşman mı bekçi kkki bunları yazankar genelde masa başı çalışanlar herhakde ben ekipte her olayda bekçi kardeşlerime birlikteyiz aynı zorluk adamlar yok şu kadar saat çakışıyor çalışsın kıyaslama bekçi ki okacak git izek güvenlik diğer meslekleri frekans al