18 Kasım 2025 23:50
6 yıl görev yapan bekçilere polis olma hakkı.

Meclise sunulan düzenleme.


Ahmet can10
Aday Memur
18 Kasım 2025 23:56
Tayin derdin yok memlektinde maaş farkı desen yok neden yapsın ki bekçi arkadaşlar böyle bir şey

Avcıkurt
Aday Memur
19 Kasım 2025 00:02

Bekçi arkadaşlar çalışma sistemi olarak güzel çalışıyorlar.En azından polislere göre bence rahat batmamasi lazım bir bekçi bence polislik yapmaz


ebola_31
Şef
19 Kasım 2025 00:09
Keşke aynı hakkı Polislere de verseler. Bekçilikten Polisliğe geçmek çok saçma

Poliss155
Şef
19 Kasım 2025 00:43
bence yüzde 90 geçmek istemeyeceklerdir

PolisYAkup
Aday Memur
19 Kasım 2025 01:24
beni yazın hröen bekçi olurum
ebola_31, 2 gün önce
Keşke aynı hakkı Polislere de verseler. Bekçilikten Polisliğe geçmek çok saçma

Syrmnx
Aday Memur
19 Kasım 2025 01:41
bu düzenlemeden gerçek bilgisi olan varmı

asikral1
Şef
19 Kasım 2025 03:40
Kalan %10
Poliss155, 2 gün önce
bence yüzde 90 geçmek istemeyeceklerdir

mfu4226
Aday Memur
19 Kasım 2025 07:47
6 yıl çalışan tıbbı sekreterler doktor olsun

emree01010101
Aday Memur
19 Kasım 2025 09:43
arkadaş yaw neden bekcilerle kıyaslama yapılıyor adamlar aynı teskikatta degilmiyiz verilsin hak olmak isteyen polis olsun düşman mı bekçi kkki bunları yazankar genelde masa başı çalışanlar herhakde ben ekipte her olayda bekçi kardeşlerime birlikteyiz aynı zorluk adamlar yok şu kadar saat çakışıyor çalışsın kıyaslama bekçi ki okacak git izek güvenlik diğer meslekleri frekans al

sancak bayrak
Daire Başkanı
19 Kasım 2025 10:00

Bekçilik sistemi lav edilmeli, bütün bekçiler polis yapılmalı.


memuraday-y
Şube Müdürü
19 Kasım 2025 10:19

Ne alakası var ? Sırf yorum yapmak için yorum yapmışsınız. Bir bekçi polis olabilir zaten hemen hemen aynı şey aynı iş.

Ama bir tıbbi sekreter ya da başka bir meslek doktorluk eğitimi almadan doktor olamaz, doktorluk apayrı bir şey.

İkisi aynı şey değil. Siz de bunun farkındasınız ama işinize gelmiyor kendinizi üstün görmeye çalışıyorsunuz çünkü. Adama bak kendini doktorla kıyaslıyor sen git önce doktor ol gel sonra kıyaslama yaparsın.

mfu4226, 2 gün önce
6 yıl çalışan tıbbı sekreterler doktor olsun

mfu4226
Aday Memur
19 Kasım 2025 10:21
sakin ol champ
memuraday-y, 2 gün önce

Ne alakası var ? Sırf yorum yapmak için yorum yapmışsınız. Bir bekçi polis olabilir zaten hemen hemen aynı şey aynı iş.

Ama bir tıbbi sekreter ya da başka bir meslek doktorluk eğitimi almadan doktor olamaz, doktorluk apayrı bir şey.

İkisi aynı şey değil. Siz de bunun farkındasınız ama işinize gelmiyor kendinizi üstün görmeye çalışıyorsunuz çünkü. Adama bak kendini doktorla kıyaslıyor sen git önce doktor ol gel sonra kıyaslama yaparsın.


milenyumpolice
Daire Başkanı
19 Kasım 2025 10:45
Bence bütün bekçi arkadaşlar polis yapılmalı zaten personele ihtiyaç var. Böylece yok kimlik sormama yok silah kullanmama gibi dertler de olmaz

buralarda925
Memur
19 Kasım 2025 11:02
adamların coğu gece 2 saat ortalıkta gezip sonra sabaha kadar yatıp gündüzde ek iş yapıyor buralarda ben sabaha kadar geziyorum sokak sokak devriye atıyorum ayda bir kere dank gelmiyorum bekçilerle niye polis olsunlar ki:)

White3425
Şef
19 Kasım 2025 11:40
Asıl gündem çalışmasını #PoliseBekçilikHakkı diye yapmalıyız aslında. Bekçiler polis olsun lafım yok ama polisler de bekçi kadrosuna geçebilmeli.

Alp340626
Şef
19 Kasım 2025 12:32
bu asker sayfasında biri lojmandan polis zoruyla çıkarsın yorumuna polis lafını duyunca hemen engin yorumlarini yapmış yine bunu bı arastirmak lazım polisle derdi ne
mfu4226, 2 gün önce
sakin ol champ

Alp340626
Şef
19 Kasım 2025 12:41
bekcilege polisliğe girdim kazanamdim komser oldum diyenleri gördük bırakın şartları taşıyan arkadaşlar polis olsun devlet bu hakkı verdikten sonra neden olmasın isteyen

milenyumpolice
Daire Başkanı
19 Kasım 2025 13:11
Aynen.zaten adamlar teşkilatın içinden tecrübeleri var al sana yetişmiş hazır personel.bence çok isabetli bir düzenleme olur.
Alp340626, 2 gün önce
bekcilege polisliğe girdim kazanamdim komser oldum diyenleri gördük bırakın şartları taşıyan arkadaşlar polis olsun devlet bu hakkı verdikten sonra neden olmasın isteyen

Karam1453
Memur
19 Kasım 2025 14:07
Bekçiler bu mesleğin yükünü bizimle birlikte mi çekiyor.Tayin yok,ek görev yok,memleketinde anasının babasının kucağında çalışacak sonra da benimle aynı sayılacak öyle mi
emree01010101, 2 gün önce
arkadaş yaw neden bekcilerle kıyaslama yapılıyor adamlar aynı teskikatta degilmiyiz verilsin hak olmak isteyen polis olsun düşman mı bekçi kkki bunları yazankar genelde masa başı çalışanlar herhakde ben ekipte her olayda bekçi kardeşlerime birlikteyiz aynı zorluk adamlar yok şu kadar saat çakışıyor çalışsın kıyaslama bekçi ki okacak git izek güvenlik diğer meslekleri frekans al

lojistikçi
Şef
19 Kasım 2025 14:40
sende bahane ile konu gereği sürekli anons et mevki sor mulake olmak işte. 3. şahıs ihbarı olarak çevreye rahatsızlık verme ihbarı yap
buralarda925, 2 gün önce
adamların coğu gece 2 saat ortalıkta gezip sonra sabaha kadar yatıp gündüzde ek iş yapıyor buralarda ben sabaha kadar geziyorum sokak sokak devriye atıyorum ayda bir kere dank gelmiyorum bekçilerle niye polis olsunlar ki:)
12

