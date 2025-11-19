Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : gül-feşan

Tarihte ilk YDS (DHMİ elektronik teknolojisi programı mezunları)


19 Kasım 2025 09:03
Tarihte ilk YDS (DHMİ elektronik teknolojisi programı mezunları)

ÖSYM tarihinde ilk kez bir "önlisans" bölümü mezunlarından YDS'de 60 puan alma koşulu getirildi.

DHMİ, Elektronik Teknolojisi programı mezunlarına merkezi atamalara başvuru yapmaları halinde YDS'den 60 puan almadıkça atanamamalarını sağlayan karar çıktı.

Bu karar halihazırda kurum bünyesinde çalışan elektronik önlisans mezunlarını da kapsayacak mı?


mikkaa
Şef
19 Kasım 2025 10:10

Uluslararası çapta bir sektör olması ve yapılan işe daha hakim olmak bakımından en azından terminolojik açıdan yabancı dile hakim sayılabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip personel istihdam etmek istemeleri gayet doğal diye düşünüyorum. Ayrıca 60 puan alabilmek için ciddi bir dilbilgisine de ihtiyaç yoktur.

Yeni atayacaklarından isteyecekleri ilave şartlar mevcut çalışanları etkilemez. İlla yabancı dili olanları bu işte çalıştıracağız derlerse de bilmeyenleri başka bir birimde değerlendirirler.


Amiralinofkesi
Aday Memur
19 Kasım 2025 10:11

2025/1 ön lisans programcı alım ilanını inceledin mi? O da 60 yds


muhendisgaliba
Şef
19 Kasım 2025 10:21
200 bin maaş alıp yds den 60 puan istenmesini garip bulmak. enteresansınız biraz.

batu63
Memur
19 Kasım 2025 10:33

katılıyorum , hatta tüm memur alımlarına bu şartı getirmeleri lazım, artık dünya uluslararası alanda ing bilmek hava almak kadar normal.

mikkaa, 2 gün önce

Uluslararası çapta bir sektör olması ve yapılan işe daha hakim olmak bakımından en azından terminolojik açıdan yabancı dile hakim sayılabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip personel istihdam etmek istemeleri gayet doğal diye düşünüyorum. Ayrıca 60 puan alabilmek için ciddi bir dilbilgisine de ihtiyaç yoktur.

Yeni atayacaklarından isteyecekleri ilave şartlar mevcut çalışanları etkilemez. İlla yabancı dili olanları bu işte çalıştıracağız derlerse de bilmeyenleri başka bir birimde değerlendirirler.


reuenthal
Aday Memur
19 Kasım 2025 11:38

Umarım YDS 60 belgesi olmayanları başka bir işte değerlendirirler de kendi içinde tutarlı olur söyledikleriniz. &#128077;&#127995;

mikkaa, 2 gün önce

Uluslararası çapta bir sektör olması ve yapılan işe daha hakim olmak bakımından en azından terminolojik açıdan yabancı dile hakim sayılabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip personel istihdam etmek istemeleri gayet doğal diye düşünüyorum. Ayrıca 60 puan alabilmek için ciddi bir dilbilgisine de ihtiyaç yoktur.

Yeni atayacaklarından isteyecekleri ilave şartlar mevcut çalışanları etkilemez. İlla yabancı dili olanları bu işte çalıştıracağız derlerse de bilmeyenleri başka bir birimde değerlendirirler.


Sidar.21
Aday Memur
19 Kasım 2025 12:16
Yds kesinleşti mi nerden yayımlandı karar ?

B0ga
Aday Memur
19 Kasım 2025 12:31

Elektrik arızalarına taşeronu yollamak yerine sen gitmelisin önce.


B0ga
Aday Memur
19 Kasım 2025 12:32

Makine arızalarına taşeronu yollamak yerine sen arızaya git önce.

batu63, 2 gün önce

katılıyorum , hatta tüm memur alımlarına bu şartı getirmeleri lazım, artık dünya uluslararası alanda ing bilmek hava almak kadar normal.


reuenthal
Aday Memur
19 Kasım 2025 12:45

Terminalle ilgilenmiyoruz dostum seyrüsefere hizmet ediyoruz yine de teşekkürler tavsiye için.

B0ga, 2 gün önce

Elektrik arızalarına taşeronu yollamak yerine sen gitmelisin önce.


dhmflyer
Aday Memur
19 Kasım 2025 12:47

arıza formu tutarak mı xd

reuenthal, 2 gün önce

Terminalle ilgilenmiyoruz dostum seyrüsefere hizmet ediyoruz yine de teşekkürler tavsiye için.


reuenthal
Aday Memur
19 Kasım 2025 12:50

Tutmayalım mı?

dhmflyer, 2 gün önce

arıza formu tutarak mı xd


airman35
Aday Memur
20 Kasım 2025 07:11

Tüm birimlerde şart olması gerek. İngilizcesiz havacılık çalışanı olmaz.


batu63
Memur
20 Kasım 2025 09:47

ne alaka bu sayfada bu yorum :D saçmalamışsın.

B0ga, 2 gün önce

Makine arızalarına taşeronu yollamak yerine sen arızaya git önce.


Darkseid
Aday Memur
20 Kasım 2025 11:18

Atsep'e atananların çoğunluğu halihazırda kurumda çalışan personeldi. Yine çoğu uzaktan iki yıl okuyup KPSS ile atanıyordu. Zaten HSS'den YDS isteyip Atsep'ten sertifika istemek rasyonel değildi. Daha önce gelmesi gereken uygulama geç de olsa gelmiş oldu. Böylelikle atanma puanları düşecektir. Hayırlı olsun, başarılı olan atansın arkadaşlar. YDS son yıllarda zorlaştırıldı. Özellikle temeli olmayan arkadaşlara önerim online kurs almaları.


Aligökdeniz34
Aday Memur
21 Kasım 2025 06:58
Yds şartından sonra ikinci veya üçüncü gruptan kimsenin "ama onlar neden bizden daha yüksek maaş alıyorlar" diyeceğini sanmıyorum.Artık bir sebepe dayandırıldığı için çalışanlar arasındaki huzursuzluk giderek azalacaktır.Herkes kendi işine odaklanmalı artık.Sağır sultana bile duyurdular.Daha dhmi nin açılımını bile bilmeyen adam personel maaşlarını biliyor.Bu nasıl iş aq

dhmbro
Aday Memur
21 Kasım 2025 07:37

Boş,boş konuşma kurumda YDS si a seviye olupta senden daha düşük maaş alan var yobaz oğlu yobaz devlet kurumlarındaki yabancı dil bilgisi maaşta fazla bir şey etkilemiyor git bunu araştır boş boş konuşma ben esenboğada çalışıyorum iki tane kıytırık telsizi takarken zorluk çekiyorsunuz takamadiginiz oluyor neyin ahkami bu boş boş konuşma benimde yds puanım var c seviye ne kadar etki ediyor maaşa atsam gülersin.

Aligökdeniz34, 10 saat önce
Yds şartından sonra ikinci veya üçüncü gruptan kimsenin "ama onlar neden bizden daha yüksek maaş alıyorlar" diyeceğini sanmıyorum.Artık bir sebepe dayandırıldığı için çalışanlar arasındaki huzursuzluk giderek azalacaktır.Herkes kendi işine odaklanmalı artık.Sağır sultana bile duyurdular.Daha dhmi nin açılımını bile bilmeyen adam personel maaşlarını biliyor.Bu nasıl iş aq

Aligökdeniz34
Aday Memur
21 Kasım 2025 07:50
Dostum haklı olduğun yerler var ama bunu kurum içinde halletmeliyiz.Her şeyi açığa dökmenin ne anlamı var? Bu sorunlar onları mı ilgilendiriyor da millete duyuruyoruz her şeyi
dhmbro, 9 saat önce

Boş,boş konuşma kurumda YDS si a seviye olupta senden daha düşük maaş alan var yobaz oğlu yobaz devlet kurumlarındaki yabancı dil bilgisi maaşta fazla bir şey etkilemiyor git bunu araştır boş boş konuşma ben esenboğada çalışıyorum iki tane kıytırık telsizi takarken zorluk çekiyorsunuz takamadiginiz oluyor neyin ahkami bu boş boş konuşma benimde yds puanım var c seviye ne kadar etki ediyor maaşa atsam gülersin.

Toplam 17 mesaj

Çok Yazılan Konular

DSİ 2024 giyim yardımıTarihte ilk YDS (DHMİ elektronik teknolojisi programı mezunları)PTT A.Ş'de yeniden yapılanmaTPAO 369 kişilik merkez ve taşra personel alımıTEİAŞ promosyonDevlet kurumunda sigara içilmesi BOTAŞ çalışanları -BOTAŞ mülakatTEİAŞ giyim yardımıTCDD Hat bakım onarım memuru hk.TEİAŞ görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı 2025

Sözlük

değişik 1 amazigh 1 7 bin-32 bin TL arasında Tarkan Konseri 1 80 sene sonra burası ölü yazarlar günlüğü olacak 7 Romeo ve juliet 1 mizah 1 meşhur kızılay tabelası 1 taraça 1 kaldırım 1 Ne güzel söylemiş Yunus Emre 1

Son Haberler

İzmir Büyükşehir ekipleri vatandaşın evine balyozla girdiGenel Sağlık Sigortası Primine yüzde 100 zam!'Terörsüz Türkiye' komisyonu, 'İmralı ziyareti' gündemiyle toplandıHakim, 'miras' kavgasında kardeşi tarafından vurulduBöcek ailesinin ölümüyle ilgili otel sahibi ve çalışanı gözaltına alındı

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın