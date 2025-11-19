Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : gül-feşan

Türkşeker giyim yardımı


19 Kasım 2025 09:29
Türkşeker giyim yardımı

Türkşeker giyim yardımı hakkında hiçbir bilgi yok. Vermesi gerekiyor ama bakalım. Bütün kurumlar alacak en arkaya biz alacağız kesin inşaallah bi aksilik çıkartmazlarsa..


İsmailalasu
Aday Memur
20 Kasım 2025 14:36
evet türkşekerde herhangi bir bilgi yoktur

yeşilrussel
Memur
21 Kasım 2025 12:47

Maliyeden tüm kurumlara yazı gitmiş yine koruyucu giyim yardımını ödemeyin diye


İsmailalasu
Aday Memur
21 Kasım 2025 13:59
Tasarruf tedbirlerinden dolayımı söylüyorlar,
yeşilrussel, 4 saat önce

