Gündem \ Ekonomi
Editörler : Lanet

selamlar, yatırım için uzun vade kalacak şekilde fon almak düşüncem var


19 Kasım 2025 10:04
selamlar, yatırım için uzun vade kalacak şekilde fon almak düşüncem var

selamlar, yatırım için uzun vade kalacak şekilde fon almak düşüncem var ancak pek anladığım söylenemez bu işlerden, bu konuda (fon) bir tavsiyeniz tavsiyeleriniz olursa almaktan memnuniyet duyarım, şimdiden yazan arkadaşlara teşekkür ederim.


Cafer Kalın
Aday Memur
19 Kasım 2025 10:04

fon konusunda bir kere uzun vade düşünmek yapılacak en mantıklı hareket bence sonrasında bu konuda önemli kısım aracı kurum yani fonu aldığın banka örneğin şuan ben Hayat finans kullanıyorum fon çeşiti fazla ve ilk etapta yatırım hesabı açıp işlem yapmakta olduca kısa sürüyor.


Cafer Kalın
Aday Memur
19 Kasım 2025 10:06

Çok saol hocam detaylı bakıcam gün içinde ılk fırsatta.


Mavi.Ufuklar
Şube Müdürü
19 Kasım 2025 13:02

Hayat Finans reklamı yapmak için açılmış bir başlık. Vasat ve işe yaramaz bir yöntem, bilginize.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Motorine gelen son zamlarla kasım ayında tüfe nin 3 ün altında açıklanmasının imkanı yok.Mazota 2.5 tl zam enflasyonu bu aykini artirir mi?selamlar, yatırım için uzun vade kalacak şekilde fon almak düşüncem varEv nasıl alabiliri merhaba

Sözlük

Romeo ve juliet 1 reaktif direnç 1 yalıtım 1 mecdel 1 amazigh 1 7 bin-32 bin TL arasında Tarkan Konseri 1 Elon Musk'ın öngörüsü 1 sapanca 1 Ne güzel söylemiş Yunus Emre 1 karnabahar 1

Son Haberler

İzmir Büyükşehir ekipleri vatandaşın evine balyozla girdiGenel Sağlık Sigortası Primine yüzde 100 zam!'Terörsüz Türkiye' komisyonu, 'İmralı ziyareti' gündemiyle toplandıHakim, 'miras' kavgasında kardeşi tarafından vurulduBöcek ailesinin ölümüyle ilgili otel sahibi ve çalışanı gözaltına alındı

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın