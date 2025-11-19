Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

maaş eşitliği konusu


19 Kasım 2025 11:09
maaş eşitliği konusu
arada ki farkı polisin kiminle denk sayıldığını bilen var mı?

senpaituyum
Memur
19 Kasım 2025 11:11
Astsubaya denk . yalnız 90 larda astsubaydan fazla alırdı polis denkleştirse bile yetersiz mi yoruma açık tabi

kendinepol
Aday Memur
19 Kasım 2025 11:13
kanuni dayanağı var mı peki bu denklik işin şef
senpaituyum, 2 gün önce
Astsubaya denk . yalnız 90 larda astsubaydan fazla alırdı polis denkleştirse bile yetersiz mi yoruma açık tabi
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Maaş esitlenmesiPromosyon tutarı yatırılan iller var mı?Promosyon/İcraBakan Yerlikaya'dan polislere müjdeİcralık polisler2026 Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğiikinci şark kalkacak mi?6 yıl görev yapan bekçilere polis olma hakkı.Promosyon gece yatmazBakan Yerlikaya: 2. şark kaldırılıyor

Sözlük

Ne güzel söylemiş Yunus Emre 1 Elon Musk'ın öngörüsü 1 Terk edilmiş her şey kamunundur. 1 karnabahar 1 değişik 1 taraça 1 iyi oyuncu 1 80 sene sonra burası ölü yazarlar günlüğü olacak 7 güçle birleşmiş erdem en yüksek erdemdir 1 kaldırım 1

Son Haberler

İzmir Büyükşehir ekipleri vatandaşın evine balyozla girdiGenel Sağlık Sigortası Primine yüzde 100 zam!'Terörsüz Türkiye' komisyonu, 'İmralı ziyareti' gündemiyle toplandıHakim, 'miras' kavgasında kardeşi tarafından vurulduBöcek ailesinin ölümüyle ilgili otel sahibi ve çalışanı gözaltına alındı

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın