19 Kasım 2025 11:09
Maaş esitlenmesi
biz hep jandarma arkadaşların maaşları ile bizimkiler eşitlenir mi yada esitlenirse nasıl olur diye düşünüyoruz. ama sahil güvenliği kimse hesaba katmiyor. onların maaşı önemli. Ne kadar aliyor bu arkadaşlarımız bizden çok mu yüksek daha mı az var mı bilgisi olan

ikosh588
Aday Memur
19 Kasım 2025 14:29

Jandarmaninkini dusurecekler.sonuc maaşlar esit


SapiensX
Aday Memur
19 Kasım 2025 14:37
Verilmiş olan geri alınmaz, düşük olan yükseltilir, bu durumda Emniyet teşkilatı avantajlı gözüküyor, uzman astsubay arkadaşlar buraya kalem kalem yazsa bordroyu daha açıklığa kavuşur, özellikle tazminat dışı Ana kalem ödemelerinde fark var mı yok mu anlaşılır az çok

Jandarr
Aday Memur
19 Kasım 2025 14:40
uzman çavuş ile polis arasında fark yok astsubay polisten 2-3 lira yüksek astsubaylar arasında rütbe kıdem farkindan dolayi maaş farkı var polis ve astsubay maaşları yıl geçtikçe arada fark oluşuyor polisler arasında da rütbe kademe olması lazım ve rütbeye göre zam verilmesi lazim

Champion Gs
Aday Memur
19 Kasım 2025 16:04

Oyak için kesileni neden saymıyorsun, jandarma akraba tanıdıklarımız var aramızda ortalama 10-13 bin fark var ayrıca jandarma personeli arkadaşlar neden polisin maaş iyileştirme ihtimaline bile bu kadar karşı çıkıyor

Jandarr, 2 gün önce
uzman çavuş ile polis arasında fark yok astsubay polisten 2-3 lira yüksek astsubaylar arasında rütbe kıdem farkindan dolayi maaş farkı var polis ve astsubay maaşları yıl geçtikçe arada fark oluşuyor polisler arasında da rütbe kademe olması lazım ve rütbeye göre zam verilmesi lazim

Alp340626
Şef
19 Kasım 2025 16:28
boş zamanlari olanlar yazıyor İstanbul gibi bir metropolde 15-20 bin polis çalışıyor görev yükünü düşünün
Champion Gs, 2 gün önce

Oyak için kesileni neden saymıyorsun, jandarma akraba tanıdıklarımız var aramızda ortalama 10-13 bin fark var ayrıca jandarma personeli arkadaşlar neden polisin maaş iyileştirme ihtimaline bile bu kadar karşı çıkıyor


Kor0430
Aday Memur
19 Kasım 2025 16:31
8 10 bin gibi bir artış olur muhtemelen

Jandarr
Aday Memur
19 Kasım 2025 16:48
OYAK kesintisi kaç para sen söyle bakalim
Champion Gs, 2 gün önce

Oyak için kesileni neden saymıyorsun, jandarma akraba tanıdıklarımız var aramızda ortalama 10-13 bin fark var ayrıca jandarma personeli arkadaşlar neden polisin maaş iyileştirme ihtimaline bile bu kadar karşı çıkıyor


Champion Gs
Aday Memur
19 Kasım 2025 16:59

Oyak maaştan %10 kesinti yapıyor benden iyi bilirsin , neymiş jadarma polisten 2-3 bin fazla alıyormuş tabi efendim tabi!! ayrıca senin polis forumunda ne işin var derdiniz polis olmuş

Jandarr, 2 gün önce
OYAK kesintisi kaç para sen söyle bakalim

Champion Gs
Aday Memur
19 Kasım 2025 17:04

İstanbulda ki polise zaten Allah yardım etsin İstanbul polisi ekstra bir tazminat alması lazım

Alp340626, 2 gün önce
boş zamanlari olanlar yazıyor İstanbul gibi bir metropolde 15-20 bin polis çalışıyor görev yükünü düşünün

Jandarr
Aday Memur
19 Kasım 2025 17:08
OYAK yüzde 5 kesinti yapıyor oda 2000 TL Polsan oyaktan daha fazla kesinti yapıyor jandarmada maaş farkı yok ben ilcemdeki polislerle aynı maaşı alıyorum sadece 15-20 yıllık polislerin maaşı düşük kalıyor inşallah polislere istedikleri zammı verirler
Champion Gs, 2 gün önce

Oyak maaştan %10 kesinti yapıyor benden iyi bilirsin , neymiş jadarma polisten 2-3 bin fazla alıyormuş tabi efendim tabi!! ayrıca senin polis forumunda ne işin var derdiniz polis olmuş


Kısa hayat
Aday Memur
19 Kasım 2025 17:16
jandarma maaşı polis maaşı yüksek olmalı kıyaslama yok birlikte kazancaz.

reis5854
Aday Memur
19 Kasım 2025 17:16
saçmalama 65 bin polis var istnblda
Alp340626, 2 gün önce
boş zamanlari olanlar yazıyor İstanbul gibi bir metropolde 15-20 bin polis çalışıyor görev yükünü düşünün

kral122
Genel Müdür
19 Kasım 2025 17:29

Bildiğim jandarma ben den 13 bin civari fazla alıyor

Jandarr, 2 gün önce
OYAK yüzde 5 kesinti yapıyor oda 2000 TL Polsan oyaktan daha fazla kesinti yapıyor jandarmada maaş farkı yok ben ilcemdeki polislerle aynı maaşı alıyorum sadece 15-20 yıllık polislerin maaşı düşük kalıyor inşallah polislere istedikleri zammı verirler

antepli-pol
Genel Müdür
19 Kasım 2025 17:41

Jandarma ile olan maaş farkı nasıl giderilecek? Polise zam yapılarak mı yoksa jandarmanın maaşı polisin maaş seviyesine düşürülerek mi fark giderilecek acaba. Jandarmanın bir tarafı hala asker. Özlük haklarını bile hala 926 sayılı kanuna göre alıyorlar. Jandarmanın maaşını düşüremeyeceklerine göre demekki polise zam yaparak jandarmanın maaş seviyesine çıkarılacak. Polise yıllardır zırnık koklatmayanlar 2012 de 2013 te eşit işe eşit ücret zammı yaptıklarında bile polisin eşitini bulamayıp es geçenler polise zammı yaparlar.


ediz1083
Aday Memur
19 Kasım 2025 17:48
Bu mesaj 20'nin üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.
polis arkadaşlar 2.şark kalkmış hayırlı olsun Jandarma 3 kere şarka gidiyor bilginiz vardır umarım batıda maaşlar zaten eşit 12/36 çalışıyorsunuz jandarma batıda 24/24 çalışıyor.Utanmadan maaştan kesilen 2500 tl lik oyak kesintisini mi konuşuyorsunuz

ALTARİN OĞLU
Daire Başkanı
19 Kasım 2025 18:06
Pasam, meselege basladigimda 2. sark yoktu. 55 yasinda emeklilik olayi yoktu. Aldigim para doktorla ayniydi. İnanmazsan ac bak internetten. Sana gelince sizde hel ayniydi zaten, ben uzamnlikla polisligi ayni anda kazandim sirf buna benzer sebelerden secmedim. Polislerin sikayeti sonradan olusan problemler. Senin maasindan alinip bize odenmiyor merak emte. Yolun bahtin acik olsun selametle.
ediz1083, 2 gün önce
polis arkadaşlar 2.şark kalkmış hayırlı olsun Jandarma 3 kere şarka gidiyor bilginiz vardır umarım batıda maaşlar zaten eşit 12/36 çalışıyorsunuz jandarma batıda 24/24 çalışıyor.Utanmadan maaştan kesilen 2500 tl lik oyak kesintisini mi konuşuyorsunuz

Alp340626
Şef
19 Kasım 2025 18:12
senden mi utanacqgiz çalıştığın yerde iş yok güç yok sen polisin maaşını dusunecegine başka mesleklerle kıyasla kendini iki yıllık uzman bile yirmi yıllık polisten 6-7 bin fazla alıyor boş konuşma kırsalda
ediz1083, 2 gün önce
polis arkadaşlar 2.şark kalkmış hayırlı olsun Jandarma 3 kere şarka gidiyor bilginiz vardır umarım batıda maaşlar zaten eşit 12/36 çalışıyorsunuz jandarma batıda 24/24 çalışıyor.Utanmadan maaştan kesilen 2500 tl lik oyak kesintisini mi konuşuyorsunuz

Philosophoss
Memur
19 Kasım 2025 18:13
Rütbeniz nedir bilmiyorum ama üslubunuza dikkat edin. Karşınızda emir verdiğiniz personel yok. Siz batı diyorsunuz ben de doğudan bahsedeyim. Bu ay; Operasyon Tazminatı dahil bir Emniyet personelinin aldığı ücret ortalama 80bin iken Meti'de çalışan bir Jandarma personelinin aldığı ücret ise ortalama 120bin . Utanmaktan bahsediyorsunuz ya! Asıl utanılması gereken şey aynı ilde görev yapan aynı bakanlığa bağlı 2 personelin arasında 40bin kadar fark olmasıdır!
ediz1083, 2 gün önce
polis arkadaşlar 2.şark kalkmış hayırlı olsun Jandarma 3 kere şarka gidiyor bilginiz vardır umarım batıda maaşlar zaten eşit 12/36 çalışıyorsunuz jandarma batıda 24/24 çalışıyor.Utanmadan maaştan kesilen 2500 tl lik oyak kesintisini mi konuşuyorsunuz

Ahmet can10
Aday Memur
19 Kasım 2025 18:18
Ne utanması la hayırdır? kim 12/36 çalışıyor
ediz1083, 2 gün önce
polis arkadaşlar 2.şark kalkmış hayırlı olsun Jandarma 3 kere şarka gidiyor bilginiz vardır umarım batıda maaşlar zaten eşit 12/36 çalışıyorsunuz jandarma batıda 24/24 çalışıyor.Utanmadan maaştan kesilen 2500 tl lik oyak kesintisini mi konuşuyorsunuz

erhannn34
Daire Başkanı
19 Kasım 2025 18:19
ne utanması maaşları saklayıp duruyorsunuz ayıp size bu kadar karnı dar olunmaz bugün bize zam da destek olmadınız yarın polis de size diğer haklarda destek olmaz sanki polis az çalışıyor
ediz1083, 2 gün önce
polis arkadaşlar 2.şark kalkmış hayırlı olsun Jandarma 3 kere şarka gidiyor bilginiz vardır umarım batıda maaşlar zaten eşit 12/36 çalışıyorsunuz jandarma batıda 24/24 çalışıyor.Utanmadan maaştan kesilen 2500 tl lik oyak kesintisini mi konuşuyorsunuz
