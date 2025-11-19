Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

istifamın onaylanmaması


19 Kasım 2025 11:15
4-B li olarak çalışıyorum. farklı bir kurumda memur olarak kabul alırsam şu anki kurumun istifamı kabul etmemesi gibi bir durum olur mu? Diğer sorum da ocakta sözleşme yenilemeyeceğimi 1 ay öncesinden kuruma bildirme zorunluluğum var mı?


Emrahbozkurt1989
Aday Memur
19 Kasım 2025 11:49

Başka bir kuruma kabul alırsanız, mevcut kurumunuzuzun istifanızı 1 ay kadar bekletme hakkı var. O süreci hızlandırmak için, gideceğiniz kurumu arayın, mevcut kurumunuza "Kurumumuza memur...vs. olarak hak kazanan ..... isimli personelinizin ivedilikle kurumumuza işe başlaması hususunda gereğini rica/arz ederim..."gibisinden bir yazı yazsın. siz de o yazıyı istifanın ekine koyun. O zaman sizi 1 ay bekletmezler gibime geliyor. Ben daha önce öyle yaptım.


Mavi.Ufuklar
Şube Müdürü
19 Kasım 2025 13:18

4b sözleşmelinin istifa hakkı zaten yok. Sözleşmeli personel, sözleşmeyi feshedebilir. Evet, en az 30 gün önce sözleşme fesih dilekçesi vermek gerekiyor. Anacak bazı kurumlar 30 gün kuralını uyguluyor bazıları uygulamıyor. Ben de gümrükte 4b sözleşmeli çalıştım. Dilekçe verdiğimin ertesi güne işe gitmedim, bir sonraki gün de yeni kurumda işe başladım.

Toplam 2 mesaj

