Bakan Yerlikaya: 2. şark kaldırılıyor

Ben istanbul'da çalışmaktansa 4 şark yapmaya razıyım. Birsürü doğulu meslektaş var herkes memleketine yakın olmak istiyor. Bizim gibi tercih dışı istanbul'a atananların tek umudu belki ikinci şarkla buradan kurtulmaktı. Napacağız şimdi peki? Ben buradan gitmek istiyorum. Kimsenin gitmek istemediği 2. 3. Şarka gitmek istiyorum. Kendi kültürüme yakın insanlarla aynı yerde yaşamak istiyorum. Bursalı yalovalı izmitli edirneli meslektaşlar da bu tarafa gelsinler. Bu sadece medyatik bir hamle. İkinci şarkla ilgili çok kimsenin derdi yoktu zaten giden 2. Şarkı yapıp geliyordu. Biz de dilekçe verdik kalmak için ama tutmadılar bile çünkü istanbul'u biz kurtaracağız. Tavassut kullanan arkadaşların ise bir kısmı 2. Şarka devam etti aynı ilde bir kısmı da başka bir şark ilinde devam ettiler. Neye göre karar verildi? Biraz da onlar gelsinler buraya biz kurtulalım bu şehrin yoğunluğundan.