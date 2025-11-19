Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
19 Kasım 2025 12:11
Bakan Yerlikaya: 2. şark kaldırılıyor

"Başarıyı da taltif ve takdirle destekleyerek özendiriyoruz. 2026 yılında yapılacak olan genel atama döneminde personelimize zorunlu 2. şark tebligatı yapılmayacak. Polislerimizin özlük haklarıyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz."


Bizekiydilar
Şube Müdürü
19 Kasım 2025 13:03

Haksızlık degil mi gecen yıllarda pohten tasfiye edilen onca pöhü istanbula verdiler !!! Hem 2 sarkıda yaptırdılar bu insanlara hemde istanbul gibi lanet yere atıyolar!! İstanbulunda süresi düşürülmeli kalmak isteyen kalsın gitmek isteyeni tutmasınlar daha fazla!


Alidmr58
Memur
19 Kasım 2025 13:13

Şu anda 2.şarktakilere de bir güzellik yaparlar inşallah


Mavi.Ufuklar
Şube Müdürü
19 Kasım 2025 13:19

İstanbul sürgün yeri. Eskiden Hakkari, Şırnak idi.


Çehzat B
Memur
19 Kasım 2025 14:04

Ben istanbul'da çalışmaktansa 4 şark yapmaya razıyım. Birsürü doğulu meslektaş var herkes memleketine yakın olmak istiyor. Bizim gibi tercih dışı istanbul'a atananların tek umudu belki ikinci şarkla buradan kurtulmaktı. Napacağız şimdi peki? Ben buradan gitmek istiyorum. Kimsenin gitmek istemediği 2. 3. Şarka gitmek istiyorum. Kendi kültürüme yakın insanlarla aynı yerde yaşamak istiyorum. Bursalı yalovalı izmitli edirneli meslektaşlar da bu tarafa gelsinler. Bu sadece medyatik bir hamle. İkinci şarkla ilgili çok kimsenin derdi yoktu zaten giden 2. Şarkı yapıp geliyordu. Biz de dilekçe verdik kalmak için ama tutmadılar bile çünkü istanbul'u biz kurtaracağız. Tavassut kullanan arkadaşların ise bir kısmı 2. Şarka devam etti aynı ilde bir kısmı da başka bir şark ilinde devam ettiler. Neye göre karar verildi? Biraz da onlar gelsinler buraya biz kurtulalım bu şehrin yoğunluğundan.


White3425
Şef
19 Kasım 2025 14:07
Gönüllü şark açık. yaz Hakkari Şırnak
Çehzat B, 2 gün önce

Çehzat B
Memur
19 Kasım 2025 15:40

Yazdık kral. Olumsuz.

Never give up 21
Aday Memur
19 Kasım 2025 16:10

Yüzde 90 gönüllü şark olumsuz değerlendiriliyor

mehmetkaya45
Aday Memur
19 Kasım 2025 16:11

puan sistemindeki adaletsizlik düzeltilmeli.6 yıllık Kastamonu'da çalışan memur şark dönüşü istediği yere dönerken mesleği Ankara-İzmir-Adana'da yoğun yerde çalışan 20-25 yıllık memur 2.şark dönüşü İstanbul'a gönderiliyor. 2 kere mağdur etmezler inşallah şu anda 2.şark yapanları.

Quake38
Memur
19 Kasım 2025 16:37

Hiçbirsey yapmazlar, çünkü resmi olarak kaldırmıyorlar şarkı

Tkç34
Aday Memur
19 Kasım 2025 16:40
aynen
Redkit112
Şef
19 Kasım 2025 16:55
tamam kardeş sen bu sene 2. şarka git . nolur nolmaz
EL CHAPO
Müsteşar Yardımcısı
19 Kasım 2025 17:22

tam da teror bitmisken ..

millet 2.sarka gidip teror tazminatiyla para biriktiririm diyordu .

o da yalan oldu .

gecmis olsun .


antepli-pol
Genel Müdür
19 Kasım 2025 17:31

Bakanın konuşmasını baştan sona dinledim 2. Şark ı kaldırıyoruz falan demedi sadece 2026 için 2. Şark tebligatı gönderilmeyecek dedi. O da muğlak bir konu. Kaldırılan indirilen bir şey yok. Bakan daha çok polisin fedakâr çalışmalarından bahsetti. Jandarma ile polisin maaş farkı için çalıştıklarını çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Polisin özlük hakları için yapılan o meşhur çalışmalar devam ediyor demekki. O zaman ne lazım, hiç bir şey beklememek lazım.


turkolog24
Daire Başkanı
19 Kasım 2025 17:39

Kaldırıyoruz dese şarkta adam kalmaz bunun yerine 2 3 yıl şark tebligatı yollamaz halihazırda ikinci şarkta olanlar şarkını bitirir sonra da toptan kalkar bu sistem


mehmetyilmz
Şef
19 Kasım 2025 17:51

Kalkan birşey yok, Seçime kadar böyle idare edilir, seçimden sonra ikinci şark devam eder görülen lüzum üzerine

Baba6066
Aday Memur
19 Kasım 2025 17:52
hadi gözümüz aydın ikinci şark şark diyordunuz kalkıyor hadi bakalım emniyetin büyük bir sorunu vardı onuda çözdüler

zorta
Memur
19 Kasım 2025 19:11

2.şarkın kaldırılması diye bişi yok. duyduğunuzu okuduğunuzu anlamakta bu kadar kıtmısınız siz? sadece 2026 da 2.şarkı olanlara tebliğ edilmeyecek bu kadar. ne saf adamlarsınız ya

Redkit112
Şef
19 Kasım 2025 19:21
ağlaaa :))) git de puanını hesapla ergen stayla.. dayılar şu an keyif sigarası içiyor
İbrahim0715
Aday Memur
19 Kasım 2025 20:06
madem öyle redkit kardeşim ben bu sene ikinci şarka geldim bu sene batıya dönecek miyim peki
Redkit112
Şef
19 Kasım 2025 20:28
gönüllü mü gittin kardeşim ? bu sene kimseyi göndermediler diye biliyordum. bence bir kaç il daha bu sene şarktan kaldırılacak. ve yeni yönetmelikle 2. şarktakilerin dönmesi bir zaafiyet oluşturmayacaktır diye düşünerek dönmenizi sağlayacaklardır. olması gereken bu zaten
