Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

Ücretsiz doğum izni sgk çıkış bildirimi


19 Kasım 2025 12:31
Ücretsiz doğum izni sgk çıkış bildirimi
merhaba ucretsiz doğum izni kullanmak istedigim kurumda sgk dan doğum sebebi ile işten ayrılma bildirimi geldi. Çıkış kodu 38 verilmiş. Daha önce bu izni kullananlarda dueum nedir işe giriş çıkış bildiriminde aydınlatmanız mümkün mü

