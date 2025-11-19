Gündem \ Ekonomi
Editörler : Lanet

Ev nasıl alabiliri merhaba


19 Kasım 2025 13:29
Ev nasıl alabiliri merhaba

Arkadaşlar yaklaşık 1 milyon tl civarı birikim var. Maaşım Ocak ayında yaklaşık 100 bin lira olacak. Ev almak istiyorum. Sizce nasıl bir yol izlemeliyim?


Emrahbozkurt1989
Aday Memur
19 Kasım 2025 14:15

üzerinize başka ev yoksa, kanunen evin %100'üne kadar kredi çekip ev alabilirsiniz. Ev için aylık ödeme gücünüzü ve faiz oranlarını hesaplayıp o fiyatlarda evler bakabilirsiniz. 3,5-4 milyon arası evlere bakabilirsiniz. 2,5 milyon konut kredisinin 120 aydan ve en düşük 2,69 faizle hesaplarsak, aylık ödemesi en az 70-71 bin tl tutuyor. 4 milyonluk evler için de pazarlık edebilirsiniz. Ayrıca bulduğunuz evler için de ilk olarak krediye uygun mu, uygunsa kaç milyona kadar kredi çıkıyor. Onları da mutlaka sorun.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Motorine gelen son zamlarla kasım ayında tüfe nin 3 ün altında açıklanmasının imkanı yok.Mazota 2.5 tl zam enflasyonu bu aykini artirir mi?selamlar, yatırım için uzun vade kalacak şekilde fon almak düşüncem varEv nasıl alabiliri merhaba

Sözlük

karnabahar 1 Elon Musk'ın öngörüsü 1 iyi oyuncu 1 80 sene sonra burası ölü yazarlar günlüğü olacak 7 mizah 1 güçle birleşmiş erdem en yüksek erdemdir 1 mecdel 1 sapanca 1 kaldırım 1 değişik 1

Son Haberler

İzmir Büyükşehir ekipleri vatandaşın evine balyozla girdiGenel Sağlık Sigortası Primine yüzde 100 zam!'Terörsüz Türkiye' komisyonu, 'İmralı ziyareti' gündemiyle toplandıHakim, 'miras' kavgasında kardeşi tarafından vurulduBöcek ailesinin ölümüyle ilgili otel sahibi ve çalışanı gözaltına alındı

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın