Yim'e artık sadece hukuk mezunlarını almaları duyumu ?

Mantar gibi hukuk fakültesi açtılar, özel hukuk fakülteleri mezunlarına bir güzellik yapmak için tasarlandı ama hoş değil.

İnşallah uygulamaya geçmez.

Zaten kuş kadar yim kadrosu açılıyor.

Oldu olacak katip ve mübaşirler de hukuk mezunu olsun.

Biz de kurtulalım, onlar da.