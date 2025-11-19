Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Yim'e artık sadece hukuk mezunlarını almaları duyumu ?


19 Kasım 2025 14:04
Arkadaşlar yazı işleri müdürlüğüne bundan sonra sadece hukuk mezunları girebilecek diye bir duyum aldım, net bilgisi olan var mı ?


MemurBey1988
Memur
19 Kasım 2025 14:47

On yıllardır söyleniyor ancak bir türlü olmadı, olamadı. Keza adliyeler hukuk bilgisinden çok, kalem ve saha pratiği istiyor. Elbette bir hukuk mezunu da dışarıdan gelip belirli bir süre sonra bunlara aşina olmaya başlayabilir. Ama meslekten gelecek olanların da her zaman bir kotası olacaktır.


E.Kayı Han
Editor
19 Kasım 2025 14:47

Bu daha önce de söylendi. Hukuk mezunlarına yüzde 30 -40 kontenjan ayrılacak denildi sonrasında herhangi bir şey olmadı.


Mstfkmlnskrlryz
Şef
19 Kasım 2025 16:19

Mantar gibi hukuk fakültesi açtılar, özel hukuk fakülteleri mezunlarına bir güzellik yapmak için tasarlandı ama hoş değil.

İnşallah uygulamaya geçmez.

Zaten kuş kadar yim kadrosu açılıyor.

Oldu olacak katip ve mübaşirler de hukuk mezunu olsun.

Biz de kurtulalım, onlar da.


memuraday-y
Şube Müdürü
20 Kasım 2025 20:51

Valla yaparlar mı yaparlar ama hiçbir şey de yapmayabilirler. Kestiremiyorum yani . Şimdi bu ara kadro olayları olursa başkatip- uzman katip gibi bakarsın o da olur yani .


yatıksekiz
Şef
20 Kasım 2025 23:03

Ben bu durumu desteklerim açıkçası ama bu sefer de katiplerin kariyer yapma hedefi kalmayacak böyle bir sıkıntı var, bu sıkıntının önüne geçmek için şöyle bir çözüm olabilir; müdür sayısını azaltıp hukuk mezunu müdür alacaklar, şimdiki yazı işleri müdürlerini de başkatip ya da şef gibi bir kadroya geçirecekler, böylece katiplerin bir kaybı olmayacak. Ben, benimle aynı yerden mezun, aynı şartlarda çalışmış, benden hiç bir farkı olmayan birine hakim savcı gibi muamele yapmak istemiyorum açıkçası, bazı müdürler oluyor hakimin yanında daha rahatsın, müdürün egosuna yetişemiyorsun, hakim savcı dediğin kişi hukuk mezunu, gitmiş memleketin en ücra doğusunda çalışmış, karış karış kitapları bitirmiş, yeri gelmiş tehditler almış o adamın egosunu anlarım da, müdür ne peki? Dün benimle aynı kalemde enseye şaplak takılıyordu, ertesi gün ünvanı değişti müdür oldu, ne yaptı peki bu arada hukuk fakültesi mi bitirdi?


Mstfkmlnskrlryz
Şef
21 Kasım 2025 07:31

