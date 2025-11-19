Benim anladığım kadarıyla mahkeme önce kınama cezası ile taban ödemenin kesilip kesilmediğini ve aradaki ilişkinin olup olmadığını netleştirmek istiyor. Ara karar ile bütün evrakları tekrar istemesinin nedeni de idarenin savunmasını ve sizin delillerinizi tekrar inceleyip somut durumu tespit etmek. Bu süreçte mahkeme, idarenin uygulamasını ve sizin başvurunuzu değerlendirip kınama cezasının hukuka uygun olup olmadığını ve taban ödemenin kesilip kesilmediğini belirleyecek. Eğer mahkeme sizin haklı olduğunuzu görürse kınama cezasını iptal edebilir ve taban ödemeyi faiziyle birlikte geri ödenmesine karar verebilir. Eğer idarenin savunması doğru bulunursa kınama cezası geçerli sayılır ve taban ödemeye ilişkin bir kesinti olmadığını teyit edebilir. Karar, ara karar sonrası evrakların ve delillerin incelenmesinden sonra verileceği için net bir yönü yok ama mahkeme öncelikle kesilen ödemeyle kınama cezası arasındaki ilişkiyi somut olarak tespit edecek.