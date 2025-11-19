Promosyon/İcra

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
19 Kasım 2025 15:37
İcra dairesindeki alacaklı promosyonun kendisine kesilmesiyle ilgili talep vermiş. Banka red etmesine rağmen, icra dairesi müdürü talebi kabul etmiş tarafımıza aktarılması diye yazı yazmış. Şöyle bir durum olur mu ? Promosyon hesaba geçtiği anda 1 dakika içinde aktarma durumu olur mu başka bir hesaba ?


19 Kasım 2025 15:47

Ne zaman yatiyo bu promosyon


19 Kasım 2025 15:50
harbiden ya bi yatmadı illa 21 ini bekleyecekler

19 Kasım 2025 16:01

21 i kesin yatiyo mu


19 Kasım 2025 16:32

+

21 i kesin yatiyo mu


19 Kasım 2025 16:41
en geç 21 kasım pazartesi salı yatar diyenler vardı banka enayimi son güne kadar bekler insafsızlar

19 Kasım 2025 16:42
sahis borcu mu kardeş

19 Kasım 2025 18:20

Icra her talebı kabul edıyor bankanın cevabı onemlı havale ıcın yeterli süren olacak hazırlıklı ol


19 Kasım 2025 19:18

Ben ne soruyorum siz ne zaman yatıyor diyorsunuz.


19 Kasım 2025 19:35

Evet. Talep etmiş banka red etmiş ama icra dairesi kabul etmiş.

sahis borcu mu kardeş

19 Kasım 2025 19:48
İcra İşbank tan değilse %99 Promosyonu alırsın.İşbank dışında ise icra borcun Avukatın 89/1 gönderdiğinde hesapta para olması lazım,sıkıntı yapma avukat 89/1 gönderecek de bankadaki yetkili birim bu yazıyı görecek de o anda hesapta para olacak da öyle alırlar.İcra müdürünün talebi kabul etmesi çok önemli değil.

19 Kasım 2025 19:58

Çok sevindim inşallah öyle olur kardeşim. Amacım o parayı almak değil, sadece karşıdaki kişi beni kandırıp senet almıştı. Bu para onun hakkı değil. Yoksa kesse umrumda olmaz, kessin zaten borcumdan azalacak derim. İnşallah kesmez.

İcra İşbank tan değilse %99 Promosyonu alırsın.İşbank dışında ise icra borcun Avukatın 89/1 gönderdiğinde hesapta para olması lazım,sıkıntı yapma avukat 89/1 gönderecek de bankadaki yetkili birim bu yazıyı görecek de o anda hesapta para olacak da öyle alırlar.İcra müdürünün talebi kabul etmesi çok önemli değil.

19 Kasım 2025 19:58

Nerde yazıyor bu talep


19 Kasım 2025 20:05

2022 de sarı banka başka banka borcum için gelen talep yazısının kabul etmiş promosyondan 3 gün oncfe hesabıma 27 bin bloke koymuştu. İş Bankası red vermiş demişsin mis gibi. Anca avukat yazı gonderecek hesabında olursa keser diğer türlü kesemez


19 Kasım 2025 20:39
icraya düşünce başka banka kredi kartı kullanılabilir mi

19 Kasım 2025 21:03

Mevcut kartın varsa kullanmaya devam edebilirsin. Ama yeni kredi kartı çıkaracaksan zorlanırsın genelde red olur.

icraya düşünce başka banka kredi kartı kullanılabilir mi

19 Kasım 2025 21:05

İş Bankasının, İcra dairesine promosyon kesintisi yapılması için verdiği cevap yazısı : ?? Dosyanız/daireniz borçlusunun Şubelerimiz nezdinde herhangi bir hak ve alacağına rastlanılmadığından haciz talebiniz yerine getirilememiştir. Ayrıca, haciz kararları borçlunun üçüncü şahıs nezdinde tebliğ tarihinde bilinen belirli ve mevcut bir alacak veya hukuki ilişkiden doğadan alacaklarını kapsamakta olup, ümit veya ihtimale dayalı alacaklar bakımından haciz işlemi yapılamayacağından ihbarnamenize/tezkerenize bu nedenle de itiraz ederiz.

İş bankası ikinci müdür ve genel müdür vekili imzalı.


19 Kasım 2025 21:24
iş bnkası ne zaman cevap vermiş buna tarih olarak
İş Bankasının, İcra dairesine promosyon kesintisi yapılması için verdiği cevap yazısı : ?? Dosyanız/daireniz borçlusunun Şubelerimiz nezdinde herhangi bir hak ve alacağına rastlanılmadığından haciz talebiniz yerine getirilememiştir. Ayrıca, haciz kararları borçlunun üçüncü şahıs nezdinde tebliğ tarihinde bilinen belirli ve mevcut bir alacak veya hukuki ilişkiden doğadan alacaklarını kapsamakta olup, ümit veya ihtimale dayalı alacaklar bakımından haciz işlemi yapılamayacağından ihbarnamenize/tezkerenize bu nedenle de itiraz ederiz.

İş bankası ikinci müdür ve genel müdür vekili imzalı.


19 Kasım 2025 21:30

Geçen hafta. UYAP tan dosyanızı kontrol edebilirsiniz.

iş bnkası ne zaman cevap vermiş buna tarih olarak

20 Kasım 2025 09:10

Bu kumar çok ocaklar yıkar daha.


20 Kasım 2025 09:27

Henüz icra müdürlüğü tarafından UYAP Vatandaş üzerinden kontrol ettiğimde herhangi bir haciz müzekkeresi (promosyon, 89/1 veya diğerleri) yazılmadığını görüyorum. Bu müzekkere bugün yazılsa, bankaya ulaşması ve işleme alınması aynı güne yetişir mi; yani promosyonun kesilmesine süre olarak yeter mi?

Mevcut haciz kesintim yalnızca vakifbanka yapılmaktadır.

