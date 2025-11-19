KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

Devlet opera bale sonucu


19 Kasım 2025 16:07
Devlet opera bale sonucu

Merhaba arkadaşlar devlet opera bale büro personeli sonucu ne zaman açıklanır baya oldu.


üyeadibulamadim
Aday Memur
20 Kasım 2025 16:41

Ben de merak ediyorum.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Çalışırken KPSS'ye hazırlanmakDevlet opera bale sonucu4459 Maliye 2026 KPSSAdli tıp kurumu alımlarıTCDD Genel müdürlük yerleşenlerNaklen atama ilişik kesme

Sözlük

7 bin-32 bin TL arasında Tarkan Konseri 1 Terk edilmiş her şey kamunundur. 1 harappan 1 sapanca 1 iyi oyuncu 1 değişik 1 reaktif direnç 1 güçle birleşmiş erdem en yüksek erdemdir 1 80 sene sonra burası ölü yazarlar günlüğü olacak 7 mizah 1

Son Haberler

İzmir Büyükşehir ekipleri vatandaşın evine balyozla girdiGenel Sağlık Sigortası Primine yüzde 100 zam!'Terörsüz Türkiye' komisyonu, 'İmralı ziyareti' gündemiyle toplandıHakim, 'miras' kavgasında kardeşi tarafından vurulduBöcek ailesinin ölümüyle ilgili otel sahibi ve çalışanı gözaltına alındı

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın