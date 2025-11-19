Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : gül-feşan

TPAO 369 kişilik merkez ve taşra personel alımı


19 Kasım 2025 16:49
TPAO 369 kişilik merkez ve taşra personel alımı

TPAO nun Merkez ve Taşra teşkilatı için yaptığı

Adıyaman ve Trakya Bölge Müdürlüğünde (3 Kişilik Ön Lisans) 30 Haziran 2025,- Şırnak Bölge Müdürlüğünde (7 Kişilik Ön Lisans) 01 Eylül 2025,- Batman Bölge Müdürlüğünde (159 Kişilik Ön Lisans) 25 Ağustos - 06 Eylül 2025,- Merkez Teşkilatımızda (200 Kişilik Lisans/Ön Lisans) 25 Ağustos - 05 Eylül 2025

sonuçları açıklandı. Aday portalında sonuçlar duyuruldu. Kazanan arkadaşlara hayırlı olsun şimdiden. Buradan süreç hakkında bilgi alışverişinde bulunabiliriz.


Rymnd2262
Aday Memur
19 Kasım 2025 17:55

Bugün Ankarada insan kaynaklarına evrak teslim ettik. Kurum doktoruna kan vermemiz gerekiyormuş o yüzden aç ve susuz gelin dediler. Evraklar teslim edildikten sonra makam Oluru alınarak çalışacağımız yerleri bildireceklermiş. Evraklar ne kadar erken teslim edilirse süreç o kadar hızlı ilerleyecekmiş. Ankara dışındaki bölge müdürlüklerinde lojman imkanı varmış. Öğrenebildiklerim bu kadar


cengeng
Aday Memur
19 Kasım 2025 21:30

Hocam evrak teslimine giderken mi kan alımı için aç ve susuz gitmek lazım yoksa daha sonra işe başlanacağı zaman mı kan alımı olacak ve o zaman mı aç susuz gelinecek?

Rymnd2262, 2 gün önce

Bugün Ankarada insan kaynaklarına evrak teslim ettik. Kurum doktoruna kan vermemiz gerekiyormuş o yüzden aç ve susuz gelin dediler. Evraklar teslim edildikten sonra makam Oluru alınarak çalışacağımız yerleri bildireceklermiş. Evraklar ne kadar erken teslim edilirse süreç o kadar hızlı ilerleyecekmiş. Ankara dışındaki bölge müdürlüklerinde lojman imkanı varmış. Öğrenebildiklerim bu kadar


Rymnd2262
Aday Memur
19 Kasım 2025 21:47

Evrak teslim ederken kurum doktoru alıyorlarmış. Ben ankarada olduğum için yarın sabah tekrar kuruma gidip kurum doktoruna kan verecem. Onlar belgeleri verirken yönlendiriyor sizi


Rymnd2262
Aday Memur
20 Kasım 2025 10:23

Kan ve idrarı aldıktan sonra diğer tetkikler için kurumdan kalkan araçla hastaneye gönderiyorlar. İşlemler neredeyse gün boyu sürüyor. Gelirken ona göre hazırlıklı gelin.


Rumus.05
20 Kasım 2025 18:23

Tpao da kan ve idrar testi dışında hastanede ne gibi tetkikler yapılıyor ?


Rymnd2262
Aday Memur
21 Kasım 2025 04:26

EKG, işitme Testi, solunum fonksiyon testi, akciğer grafisi. Hepsi 15 20dk civarı sürüyor


cnytkptn
Aday Memur
21 Kasım 2025 08:34

Kazananlar hangi birimde çalışacak pozisyonlar neler ?


Rumus.05
21 Kasım 2025 08:47

Teşekkür ederim cevabınız için. Peki hangi hastaneye yönlendiriyor Ankara da? Ben şehir dışından geleceğim de .

Rymnd2262, Bugün

EKG, işitme Testi, solunum fonksiyon testi, akciğer grafisi. Hepsi 15 20dk civarı sürüyor


Rymnd2262
Aday Memur
21 Kasım 2025 11:20

Lokman hekime gönderiyorlar. Kurumdan araçla götürüyorlar zaten


Rumus.05
21 Kasım 2025 11:35

Teşekkür ederim

Rymnd2262, 5 saat önce

Lokman hekime gönderiyorlar. Kurumdan araçla götürüyorlar zaten


Rymnd2262
Aday Memur
21 Kasım 2025 11:53

Sabah 9 gibi kuruma giserseniz aynı gün içinde işlemlerinizin hepsi tamamlanır büyük ihtimalle

Rumus.05, 5 saat önce

Teşekkür ederim


Rumus.05
21 Kasım 2025 13:18

Peki belli bir ücreti var mı?

Rymnd2262, 5 saat önce

Sabah 9 gibi kuruma giserseniz aynı gün içinde işlemlerinizin hepsi tamamlanır büyük ihtimalle

