Yeşil pasaport alma şartları biraz esnetilse ne güzel olur

19 Kasım 2025 16:56
Yeşil pasaport alma şartları biraz esnetilse ne güzel olur

arkadaşlar 8. derece 3. kademe memur ne zaman yeşil pasaport alacak yaf valla bıkkınlık geldi şu ülkeden bordo pasaporta vize varmı - vize alma usulu nasıldırları kontrol etmekten. :/


ta345
Şef
19 Kasım 2025 16:58

hiç yoktan "öğretmen" ünvanlı memurlara bir kolaylık tanınsa...


786786
Memur
19 Kasım 2025 17:20

hocam esnetilirse değeri kalmaz zaten artık farklı meslek gruplarını da eklemeye başladı.

lakin siz vizeye başvurun çünkü özürlü olduğunuz için daha rahat vize alabiliyor olabilirsiniz


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
19 Kasım 2025 18:02

Devlet memutları için yeşil pasaport alma şartı zaten belli bir kıdem. Başka şart yok. Devlet, kendisinde belli bir kıdeme kadar çalışan insanlara bir nevi kefil oluyor. O zamana kadar memuriyet şartlarını ihlal etmemiş ve belli bir maaş bandının üstünde olmayan kişilere verilmesi de bir hak.

Devlet memurları haricinde verilme şartları var. Misal ihracaat yapıyorsunuz. Üç yıllık ortalama belli rakamı tutuyorsa veriyorlar.

Herkese dağıtıldığı için bazı ülkelerin tanımayacağı haberleri ortadayken daha fazla kişiye verilmesini istemek doğru değil. Odaklanılması gereken mesele usülsüz dağıtımın önüne geçilmesi, pasaportumuzun değerinin güçlenmesi...


Deniz Kum Güneş
Şube Müdürü
19 Kasım 2025 19:47

yeşil pasaport harika bir şey. yazın italya'ya veya ispanya'ya gideceğim.


ta345
Şef
19 Kasım 2025 19:56

Çin e gitmek istiyorum ama çok zor böyle bordo pasaportla. sen de bi 10 yıl ben diyim bi 12 yıl bekleyecez. yaşlanırız valla...

gerçi ben boş durmam da...

Braweheart01
Genel Müdür
20 Kasım 2025 06:42

ben 1/4'üyüm halen yeşil pasaporta başvurmadım çünkü geçinemiyorum daha evim yokken yurt dışına tatile gitmenin bir anlamı yok


insaatmuhendsi
Aday Memur
20 Kasım 2025 09:01

Esnete esnete kıymetini de kaybettirdiler yeşil pasaportun. Eskiden yeşil pasaportla giriş yapınca kimse bir şey sormuyordu sınırda, yeşil pasaportun olduğunda "vaay yeşil pasaportu var yaa" deniliyordu ama şimdi hemen hemen herkeste olduğu için pek kıymeti kalmadı.


insaatmuhendsi
Aday Memur
20 Kasım 2025 09:02

Hocam başvur elinde bulunsun. Zaten 10 yıl geçerlilik süresi var. Tecrübeyle sabittir "Ne yapacağım bir yere çıkmıyorum" diyorsun ve hiç tahmin etmediğin zamanlarda ihtiyacın oluyor.

VHKİ-MEB
Şef
20 Kasım 2025 12:42

Sağlık lisansiyeri sayılan bir bölüm (Örn : AÖF Sağlık Yönetimi) bitirirseniz 1 derece alırsınız. Ayrica teknik bir kadroya geçerseniz sanırım yine 1 derece alınıyor. Bu 6 yıllık yol yapar. Tezsiz yüksek de 1 kademe vermesi lazım.


hsnsylk
Genel Müdür
20 Kasım 2025 13:30

cin olmadan adam çarpmak deyimi tam yerinde..


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
20 Kasım 2025 13:57

Hem teknik hem de sağlık alanından ek derece alınamıyor maalesef. Sadece birinden yararlanılabiliyor. Çünkü verilen ilave dereceler mevcut derece kademeye değil göreve başlama derece kademesine ekleniyor:

https://webdosya.csb.gov.tr/db/yerelyonetimler/icerikler/28-01-2025-657-sayili-kanunun-36-a-2-3-4-5--nc--maddeler-n-n-b-r-defa-uygulanab-leceg--hakkinda-20250131080113.pdf

https://sorucevap.memurlar.net/soru/4019/lisans-mezuniyetim-icin-ikinci-kez-ilave-derece-alabilir-miyim.html

https://www.memurlar.net/haber/52323/memuriyete-girerken-ek-olarak-bir-derece-alanlar.html

Ayrıca bu bahsettiğiniz işlemler de belirli bir süre gerektirmektedir. Bu da unutulmamalı.

ta345
Şef
20 Kasım 2025 14:26

kim olduğunu bilmdiğiniz insanlar hakkında bu şekilde yorum yapmasanız güzel olur.

ta345
Şef
20 Kasım 2025 14:32

sınırda kimsenin bişey soramması güzel ama başkalarının ne düşündüğü tek başına benim için şahsen pek önemli değil.

mevcut durumda biz öğretmen olanlar atandıktan 14 yıl sonra anca yeşil pasaport sahibi oluyoruz. Ki buda herşey yolunda giderse....

şimdi hesaplayalım bi: adam en erken 22 yaşında atanır (ama bu tiplerde azdır çünkü çok zorlaştı herşey son zamanlarda) neyse en iyi ihtimalleri gözönünde bulundururyorum ben ama optimal ihtimaller vs de değil yani.

22+14 kaç yapıyor : 36. yani bi manada yaşlanmış oluyor.

bu aslında fırsatları ortadan kaldırmak veya işi zorlaştırmak demek. herles 22 yaşında atnmıyor zaten dediğim gibi.

insaatmuhendsi
Aday Memur
20 Kasım 2025 14:54

İnsanların ortalama 30 yaşında evlendiği düşünülünce 36 yaş günümüz şartlarında geç bir yaş değil artık.

ta345
Şef
20 Kasım 2025 14:59

en iyi ihtimaller ülkemizde çok nadiren gerçekleşen birşey ve siz bu detayı atladınız. maleseef en iyi ihtimaller genel olarak da her zaman gerçekleşen birşey değil.

misal japonyaya gideceksiniz 2-3 ay önceden bile yer ayırtacak olsanız, otel fiyatları normale göre pahalı olacaktır.

yanisi şu ben en iyi ihtimali yazdım siz de diyorsunuz ki bu aslında beklenenle uyumlu. hayırn maalesef öyle değil.

misalen ben 32 yaşında atanmışım. 14 yıl sonra 46 olacak. Bu yaştaki birine veya üstüne sigorta şirketleri sağlık sigortası bile yapmaya çekiniyor.

ta345
Şef
20 Kasım 2025 15:02

bir talep: sn editör başlığı "....öğretmenlere esnetilse ...." şeklinde değiştirebilir misiniz?

(üç nokta tırnak içi hariç heryerin başlık ile aynı olacağı anlamında)


pekgozenes
Aday Memur
20 Kasım 2025 15:31

Al benden de o kadar. 2.3 oldum hala başvurmadım. Hangi parayla gidecem.

Braweheart01
Genel Müdür
21 Kasım 2025 10:15

bundan 10 yıl önce de aynısını söyleyen olmuştu almış olsaydım harcadığım para boşa gidecekti. Adana'da ikamet ediyorum gittiğim en uzak yer Gaziantep o da eşim oralı olduğu için tatil için Erdemli .. Hiçbir zaman yurt dışına gitme ihtimalim yok yani imkansız ötesi.

ta345
Şef
21 Kasım 2025 11:31

merhaba, aşağıdaki şartlar sağlandığında yurtdışı seyahati uyguna geliyor (benim gözlemim)

--- gideceğiniz ülkede konuşulan dili bilmek

--- otel rezervasyonuna dikkat etmek,

--- uçuş ve zamanını iyi ayarlamak

--- dikkatli olmak

Braweheart01
Genel Müdür
21 Kasım 2025 12:47

bunlar şehir efsanesi yarının yarısı Türkiye'de tatil

