Yeşil pasaport alma şartları biraz esnetilse ne güzel olur

Devlet memutları için yeşil pasaport alma şartı zaten belli bir kıdem. Başka şart yok. Devlet, kendisinde belli bir kıdeme kadar çalışan insanlara bir nevi kefil oluyor. O zamana kadar memuriyet şartlarını ihlal etmemiş ve belli bir maaş bandının üstünde olmayan kişilere verilmesi de bir hak.

Devlet memurları haricinde verilme şartları var. Misal ihracaat yapıyorsunuz. Üç yıllık ortalama belli rakamı tutuyorsa veriyorlar.

Herkese dağıtıldığı için bazı ülkelerin tanımayacağı haberleri ortadayken daha fazla kişiye verilmesini istemek doğru değil. Odaklanılması gereken mesele usülsüz dağıtımın önüne geçilmesi, pasaportumuzun değerinin güçlenmesi...