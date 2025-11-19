Düşünsene İstanbul'un görev puanı ek görevler, iş yoğunluğu ve geçim sıkıntısı olduğu için yüksek veriliyor ama İstanbul''dan sonra yoğunluk, ek görev olarak 2.sırada gelen İzmir'in, Ankara' nın, Antalya'nın, Adana'nın, Bursa'nın görev puanı ise en düşük. İstanbul elbette en yüksek olacak ama puan sıralaması görev/iş yükü yoğunluğuna göre gitmesi lazım. İstanbul 2.50 ise İzmir 2.48 olmalı sonra Ankara 2.45 şeklinde olmalı. Çok büyük tezatlık var burada. İstanbul niye yüksek iş yükü fazla, doğru, tamam peki İzmir niye en düşük?

Ama ek görev olmayan, iş yoğunluğu olmayan, geçim derdi olmayan herkesin gitmek istediği küçük illerin puanı daha yüksek.

Büyükşehirde çalışan memur hem iş yoğunluğu, hem ek görev hem geçim sıkıntısı çekiyor üstüne birde en düşük puanı alıyor.

Küçük yerde çalışan yine küçük istediği yere dönüyor. Büyükşehirde ezilende yine İstanbul'a gidiyor puan düşük diyerek.