Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Görev Puanı


19 Kasım 2025 17:07
Görev Puanı
Büyükşehir de görev yapan personelller mağdur oluyor bu durumda bu nasıl bir şey şeflerim?

Alidmr58
Memur
19 Kasım 2025 17:22

Düşünsene İstanbul'un görev puanı ek görevler, iş yoğunluğu ve geçim sıkıntısı olduğu için yüksek veriliyor ama İstanbul''dan sonra yoğunluk, ek görev olarak 2.sırada gelen İzmir'in, Ankara' nın, Antalya'nın, Adana'nın, Bursa'nın görev puanı ise en düşük. İstanbul elbette en yüksek olacak ama puan sıralaması görev/iş yükü yoğunluğuna göre gitmesi lazım. İstanbul 2.50 ise İzmir 2.48 olmalı sonra Ankara 2.45 şeklinde olmalı. Çok büyük tezatlık var burada. İstanbul niye yüksek iş yükü fazla, doğru, tamam peki İzmir niye en düşük?

Ama ek görev olmayan, iş yoğunluğu olmayan, geçim derdi olmayan herkesin gitmek istediği küçük illerin puanı daha yüksek.

Büyükşehirde çalışan memur hem iş yoğunluğu, hem ek görev hem geçim sıkıntısı çekiyor üstüne birde en düşük puanı alıyor.

Küçük yerde çalışan yine küçük istediği yere dönüyor. Büyükşehirde ezilende yine İstanbul'a gidiyor puan düşük diyerek.


Ahmet can10
Aday Memur
19 Kasım 2025 17:23
Aynen öyle gerçekten geleceğe dair bir şey düşünemiyorum Büyükşehir de yıpran ama sonucu bu olsun
Alidmr58, 2 gün önce

Düşünsene İstanbul'un görev puanı ek görevler, iş yoğunluğu ve geçim sıkıntısı olduğu için yüksek veriliyor ama İstanbul''dan sonra yoğunluk, ek görev olarak 2.sırada gelen İzmir'in, Ankara' nın, Antalya'nın, Adana'nın, Bursa'nın görev puanı ise en düşük. İstanbul elbette en yüksek olacak ama puan sıralaması görev/iş yükü yoğunluğuna göre gitmesi lazım. İstanbul 2.50 ise İzmir 2.48 olmalı sonra Ankara 2.45 şeklinde olmalı. Çok büyük tezatlık var burada. İstanbul niye yüksek iş yükü fazla, doğru, tamam peki İzmir niye en düşük?

Ama ek görev olmayan, iş yoğunluğu olmayan, geçim derdi olmayan herkesin gitmek istediği küçük illerin puanı daha yüksek.

Büyükşehirde çalışan memur hem iş yoğunluğu, hem ek görev hem geçim sıkıntısı çekiyor üstüne birde en düşük puanı alıyor.

Küçük yerde çalışan yine küçük istediği yere dönüyor. Büyükşehirde ezilende yine İstanbul'a gidiyor puan düşük diyerek.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Maaş esitlenmesiPromosyon tutarı yatırılan iller var mı?Promosyon/İcraBakan Yerlikaya'dan polislere müjdeİcralık polisler2026 Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğiikinci şark kalkacak mi?6 yıl görev yapan bekçilere polis olma hakkı.Promosyon gece yatmazBakan Yerlikaya: 2. şark kaldırılıyor

Sözlük

7 bin-32 bin TL arasında Tarkan Konseri 1 Terk edilmiş her şey kamunundur. 1 harappan 1 sapanca 1 iyi oyuncu 1 değişik 1 reaktif direnç 1 güçle birleşmiş erdem en yüksek erdemdir 1 80 sene sonra burası ölü yazarlar günlüğü olacak 7 mizah 1

Son Haberler

İzmir Büyükşehir ekipleri vatandaşın evine balyozla girdiGenel Sağlık Sigortası Primine yüzde 100 zam!'Terörsüz Türkiye' komisyonu, 'İmralı ziyareti' gündemiyle toplandıHakim, 'miras' kavgasında kardeşi tarafından vurulduBöcek ailesinin ölümüyle ilgili otel sahibi ve çalışanı gözaltına alındı

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın