Seminer videoları izlenmezse


19 Kasım 2025 17:09
Seminer videoları izlenmezse

Merhabalar seminer videolarında eksik videom kalmış sertifika alamıyorum mebbisten? Bunun yaptırımı ne olur


adakızı
Genel Müdür
19 Kasım 2025 18:03

Geçmişte bu durumu yaşayan arkadaşım ek ders alamamış.


Jshahin
Aday Memur
19 Kasım 2025 20:06

Pazar gününe kadar ek süre verildi diye mesaj geldi sendikamdan. Kontrol edin isterseniz.


beyazdag06
Şef
19 Kasım 2025 20:50
Ben de eksik izlemişim. Önce uzatıldı dendi şimdi de sadece faaliyet tamamlama uzatımı yapılmış dendi

gezenogretmen
Aday Memur
19 Kasım 2025 22:09

pazar gününe kadar videolar açıldı, izlemeyenler tamamlayabilir


BanuAlkan
Aday Memur
19 Kasım 2025 23:03
izlenmezse, bakanlığın yazılı emri olduğu için resen soruşturma açılır verilen görevi yapmamaktan ceza yapıştırırlar, o yüzden pazar gününe kadar izlenmesi iyi olur

beyazdag06
Şef
19 Kasım 2025 23:20
İzledikten sonra mebbiste bir şey yapmaya gerek var mı?
ömer42
Genel Müdür
20 Kasım 2025 00:27

Faaliyet değerlendirmesi yapılacak hocam. Ancak zamana bağlı değil. Dilediğiniz vakit yapabilirsiniz.

psi65
20 Kasım 2025 12:55

yeni tamamladım ama halen mebbis hizmetiçi eğitim kısmında görünmüyor, sebep ne olabilir?

