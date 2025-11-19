Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han

Polis Maaşlarına İyileştirmenin Askeri Personele Etkisi


19 Kasım 2025 17:29
Polis Maaşlarına İyileştirmenin Askeri Personele Etkisi
İçişleri Bakanı polis maaşlarına iyileştirme yapılarak Jandarma personeli ile eşitlenmesine yönelik çalışmalar yapıldığını açıkladı. Jandarmada görevli uzman çavuş maaşı bile TSK ve asayiş tazminatları sayesinde Kara Kuvvetlerinde görevli subay, astsubaydan fazla. Bu da polis arkadaşların alacağı iyileştirme ile polis memurunun, yarbay altı subaydan, başçavuştan yüksek maaş alacağı anlamına geliyor. Alacakları zam polis arkadaşlara helali hoş olsun. Kendileri kadar biz de istiyoruz zam almalarını. Bu konuda sorun yok. Peki Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde görevli subay, astsubay, uzman erbaşlar için bir iyileştirme olacak mı? 2018'den beri hiçbir iyileştime olmadı. Polis maaşının asker maaşından yüksek olduğu bir ülke yok diye biliyorum. Polis arkadaşların alacakları tazminatın etkisiyle askeri personele de bir iyileştirme gelir mi? Bir çalışma vs. var mı bu konuda? Çünkü askeri personel maaşları düşük kaldı. Bilgisi olan biz de bilgilendirirse sevinirim.

Jandarr
Aday Memur
19 Kasım 2025 21:55
jandarma maaşlarını algı yaparak yüksek gösterdiler MSB personeli zaten öldu bitti maaşları çok altta kaldı ağlamayan bebeğe bu devirde mama yok

FeodalTiger
Aday Memur
20 Kasım 2025 00:03
Sendika yok, zorunlu hizmet süresi var, emir komuta zinciri var, kurumun itibarı var. Ast rütbedeki personelin özlük hakkı konusunda ağlamasının pek bir etkisi olmaz diye düşünüyorum. Askeri personel polis gibi örgütlenip X'de tag falan açmaz, uygun olmaz. Bu maaş azlığının tepeden düşünülmesi lazım. Ancak tepedekiler maaşlarımızın farkında mı o bile muamma bence.

Yeni çeri
Memur
20 Kasım 2025 03:04
jandarma personeli aldığı maaş ve rahatlığı yetkisi devletin hiçbir kurumunda yok
sercan674862
Aday Memur
20 Kasım 2025 08:03
tepedekiler kendi koltuklarının derdindeler
tarihçi_74
Şube Müdürü
20 Kasım 2025 23:01
Gel sen çalış o zaman terbiyesiz herif..işin gücün buralarda personeller hakkında ithamvari söylemlerde bulunmak..Üşenmedim hepsinin ss kaydını aldım bu tarz yazılarının, URL' sini aldım. Bakalım bu söylemlerinin temeli neye dayanıyor yakında anlayacağız.
tarihçi_74
Şube Müdürü
20 Kasım 2025 23:13
Uzman cavus değilim. Ancak bu personel maaşları dün mü belirlendi de polisler ve TSK personeli jandarmadaki personelin maaşına göz diker oldu. Kimse göz dikmedim demesin.Herkes bir kuruma girerken,hatta özel sektörde bile kendi özlük haklarını bilerek maaşlarını ve çalışma şartlarını bilerek giriyor. Belediyelerdeki işçı maaşları, hastanede Hemşire maaşları, öğretmen maaşları, hatta devlet universitesindeki, devlet hastanesindeki güvenlikcinin maaşları bile 80 90 ları bulmuşken neden Jandarma bu kadar göz önüne alınıyor. Hiç 1 gün olsun Jandarmada 1 mesai yaptınız mı? Anlamak gerçekten güç. TSK olsun Jandarma olsun üst kademedeki komutanlarımızı anlamak zaten güç. Nasıl bu kadar sessiz kalabiliyorlar. Polisle Jandarmanın koşullarının farklı olduğunu, atamadan tutunda görev yerlerine kadar çalışma saatlerine kadar görev ve unvanlara kadar farklı olduğunu niye bilgilendirmiyolar sayın bakanımızı!! Ben anlayamıyorum. Ben polisle aynı şartlarda olacaksam ben niye askerlik yaptım. Ben niye askeri okul okudum. Ben niye maiyetimin sorumluluğunu ustlendim. Anlamak gerçekten güç..Polislerimizin maaşları düşük kalmış olabilir. İyileştirme yapılabilir. Hatta Jandarmadan daha yüksek iyileştirme de yapsınlar ama Jandarma personeli ile kıyaslama olayı çok absürd bir durum...

iamapoliceman
Daire Başkanı
20 Kasım 2025 23:52
yazdığın yazının içi çelişkilerle dolu. hem ben polisle aynı şartlarda olacaksam neden askerlik yaptım diyorsun hemde polise daha çok iyileştirme versinler diyorsun. sizin derdiniz polisle, ne alıp veremediğiniz var bilmiyorum ama bir sorununuz var o belli. sen dış karakolda çalışıyorsan tazminatını alıyorsun, komando birliğinde çalışırsan fazlanı alıyorsun, birden fazla gittiğin her doğu görevinde farkını alıyorsun polis benzer iş yaptığı kurumu emsal gösterip hak aradığında bla bla bla. sen benden üstün değilsin kolluk kuvvetisin. benden zor görev yapıyorsan farkını da alıyorsun. polisler kırsalda dış karakolda vs görev yapanlarla aynı maaşı mı alalım diyorlar bunu mu anlıyorsun? il/ilçe merkezlerinde jandarma/polis eşitlesinsin diyoruz hor hor hopluyorsunuz? İstanbul'da Ankara'da İzmir'de ve bilimum metropol kentlerde yıllık cerahimden haberin var mı? maçlar? operasyonlar?
tarihçi_74
Şube Müdürü
21 Kasım 2025 00:03
Beyefendi öncelikle üslubunuza dikkat edin. Siz bizim astımızda değilsiniz ,üstümüzde değilsiniz dengimizde değilsiniz.Ayrı birer kurumuz, maaş kalemlerimiz farklı. Detaylara girmek istemiyorum sizin gibi. Yazdığım yazıyı dikkatli okusanız aslında bunları belirttiğimi idrak edeceksiniz..Polislerin maaşları iyileşsin evet ama bunu jandarmayla kıyaslamak doğru değil.Calısma koşullarımız kanunlarimiz özlüklerimiz farklı..Calisma kosullari derken kimin cok çalıştığıni kastedmiyorum..Bugün gruplara 35 sayfalık bir slayt atmışlar. Emniyet zam çalışması diye. Eğer gerçekten biri bunu üşenmeden 36 sayfa komikliğine hazırladıysa komik, eğer gerçekten ciddi ciddi bunları çalışıp hazırladıysa daha komik. bekçıyle uzman çavuşu eşitlemiş, pol memuru ile astsubayı, subayla komiseri falan tuhaf tuhaf ve jandarmayla ilgisi alakası olmayan yarım yamalak bilgiler dolu..Herneyse hocam dediğim gibi hoplama moplama girmeyin o işlere. Sizin gibi eğitimli donanımlı bir Türk Polisine yakışmıyor. Umarım mücadelenizde muvaffak olursunuz.
iamapoliceman
Daire Başkanı
21 Kasım 2025 00:24
siz ne kadar kabul etmeseniz de polis ve jandarma aynı işi yapıyor. şartlar farklı sadece ki orda da devlet size hakkınızı veriyor. biz de inşallah karşılığını yakında alacağız. siz harp okulu mezunu musunuz? değilsiniz. nickden ve pp'den anladığım kadarıyla tarih mezunu piyade sınıfı bir yd sbsınız daha sonrasında devlet size statü vermiş kadronuz bu demiş, 8 9 aylık bir kursla (sanırım sutasaktı) sb olmuşsunuz. teoride her şey güzel pratikte? harp okulu mezunu bir sb'ye soralım bakalım size bakışı ne yada astsb'lıktan geçen bir sb'ya bakışı ne? ama bu sizin sb olduğunuz gerçeğini değiştiriyor mu? o yüzden devlet senin karşılığın bu diyorsa o'dur. bunu ne siz belirleyebilirsiniz nede biz. kapatılan dpt'nin mütalası var hangi rütbe neye karşılık geliyor orda hepsi var zamanınız olunca inceleyin zira görevini layığıyla yapan çok bilgili bir Türk jandarmasının bunları bilmemesi tuhaf olurdu. hayırlı görevler.
iamapoliceman
Daire Başkanı
21 Kasım 2025 00:42
siz fark etmesiniz de bizlerin her daim dualarındasınız. sizin canınız yansa bizim içimiz kan ağlar. polislerin çoğunluğu inanım benim gibi düşünüyorlar. kırıcı olmak istemedim ancak olduysam hakkınızı helal edin.
tarihçi_74
Şube Müdürü
21 Kasım 2025 00:43
Hayırlı geceler kardeşim, inşallah muvaffak olursunuz.Ancak biz anlaşamıyoruz, çok farklı yerlerden bakıyoruz meseleye.. Doğal olarak siz temelde içişlerine bağlı iki kolluğun aynı işi yaptığını dolayısıyla aynı birim geliri olmalı diyorsunuz, ben ise benzer görevler icra edildiğini ancak Jandarmanın bordro kalemleri ile polisin kalemleri arasında farklılıklar olduğunu, Jandarma personelinin içişlerine bağlı olmasına karşın personel yapısının 926 sy. Kanuna göre düzenlendiğini, ayrıca özlük ve sosyal haklar bakımından da farklılıklar olduğunu, polis maaşının evet çalışma saatine göre düşük kaldığını, hatta Jandarma maaşı da öyle ( şuanki ülke şartlarında) ayrıca emniyetin Jandarmayi kıyaslayarak doğru bir kiyaslama yapmadığı gibi tezleri dile getirmeye çalıştım ancak siz ve biz iki tarafta kendimize yonttuğumuz için bu durumu, dolayısıyla siz kendinize göre, biz de kendimize göre haklıyız. Ben istediğimi söyleyeyim size .Bu değişmeyecek. Devletimiz büyüklerimiz en doğru kararı verecektir. Önemli olan saygı çerçevesinde birbirimize sahip çıkabilmek..Bugün ben polis uniforması giyebilirdim, siz de Jandarma kamuflajını değil mi ? O yüzden Allah tüm kolluk güçlerimizin ve şanlı ordumuzun yardımcısı olsun. Hayırlı geceler tekrar.

tarihçi_74
Şube Müdürü
21 Kasım 2025 00:46
Aynı şekilde kıymetli kardeşim. Helal olsun benden yana , siz de helal edin.Hayırlı görevleriniz olsun. Allaha emanet olun.
