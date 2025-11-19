Polis Maaşlarına İyileştirmenin Askeri Personele Etkisi

Hayırlı geceler kardeşim, inşallah muvaffak olursunuz.Ancak biz anlaşamıyoruz, çok farklı yerlerden bakıyoruz meseleye.. Doğal olarak siz temelde içişlerine bağlı iki kolluğun aynı işi yaptığını dolayısıyla aynı birim geliri olmalı diyorsunuz, ben ise benzer görevler icra edildiğini ancak Jandarmanın bordro kalemleri ile polisin kalemleri arasında farklılıklar olduğunu, Jandarma personelinin içişlerine bağlı olmasına karşın personel yapısının 926 sy. Kanuna göre düzenlendiğini, ayrıca özlük ve sosyal haklar bakımından da farklılıklar olduğunu, polis maaşının evet çalışma saatine göre düşük kaldığını, hatta Jandarma maaşı da öyle ( şuanki ülke şartlarında) ayrıca emniyetin Jandarmayi kıyaslayarak doğru bir kiyaslama yapmadığı gibi tezleri dile getirmeye çalıştım ancak siz ve biz iki tarafta kendimize yonttuğumuz için bu durumu, dolayısıyla siz kendinize göre, biz de kendimize göre haklıyız. Ben istediğimi söyleyeyim size .Bu değişmeyecek. Devletimiz büyüklerimiz en doğru kararı verecektir. Önemli olan saygı çerçevesinde birbirimize sahip çıkabilmek..Bugün ben polis uniforması giyebilirdim, siz de Jandarma kamuflajını değil mi ? O yüzden Allah tüm kolluk güçlerimizin ve şanlı ordumuzun yardımcısı olsun. Hayırlı geceler tekrar.
Hayırlı geceler kardeşim, inşallah muvaffak olursunuz.Ancak biz anlaşamıyoruz, çok farklı yerlerden bakıyoruz meseleye.. Doğal olarak siz temelde içişlerine bağlı iki kolluğun aynı işi yaptığını dolayısıyla aynı birim geliri olmalı diyorsunuz, ben ise benzer görevler icra edildiğini ancak Jandarmanın bordro kalemleri ile polisin kalemleri arasında farklılıklar olduğunu, Jandarma personelinin içişlerine bağlı olmasına karşın personel yapısının 926 sy. Kanuna göre düzenlendiğini, ayrıca özlük ve sosyal haklar bakımından da farklılıklar olduğunu, polis maaşının evet çalışma saatine göre düşük kaldığını, hatta Jandarma maaşı da öyle ( şuanki ülke şartlarında) ayrıca emniyetin Jandarmayi kıyaslayarak doğru bir kiyaslama yapmadığı gibi tezleri dile getirmeye çalıştım ancak siz ve biz iki tarafta kendimize yonttuğumuz için bu durumu, dolayısıyla siz kendinize göre, biz de kendimize göre haklıyız. Ben istediğimi söyleyeyim size .Bu değişmeyecek. Devletimiz büyüklerimiz en doğru kararı verecektir. Önemli olan saygı çerçevesinde birbirimize sahip çıkabilmek..Bugün ben polis uniforması giyebilirdim, siz de Jandarma kamuflajını değil mi ? O yüzden Allah tüm kolluk güçlerimizin ve şanlı ordumuzun yardımcısı olsun. Hayırlı geceler tekrar.