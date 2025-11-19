Polis Maaşlarına İyileştirmenin Askeri Personele Etkisi

İçişleri Bakanı polis maaşlarına iyileştirme yapılarak Jandarma personeli ile eşitlenmesine yönelik çalışmalar yapıldığını açıkladı. Jandarmada görevli uzman çavuş maaşı bile TSK ve asayiş tazminatları sayesinde Kara Kuvvetlerinde görevli subay, astsubaydan fazla. Bu da polis arkadaşların alacağı iyileştirme ile polis memurunun, yarbay altı subaydan, başçavuştan yüksek maaş alacağı anlamına geliyor. Alacakları zam polis arkadaşlara helali hoş olsun. Kendileri kadar biz de istiyoruz zam almalarını. Bu konuda sorun yok. Peki Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde görevli subay, astsubay, uzman erbaşlar için bir iyileştirme olacak mı? 2018'den beri hiçbir iyileştime olmadı. Polis maaşının asker maaşından yüksek olduğu bir ülke yok diye biliyorum. Polis arkadaşların alacakları tazminatın etkisiyle askeri personele de bir iyileştirme gelir mi? Bir çalışma vs. var mı bu konuda? Çünkü askeri personel maaşları düşük kaldı. Bilgisi olan biz de bilgilendirirse sevinirim.

