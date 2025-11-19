Ne yapacağım biliyorum. Emniyet aracı Kaza...

öncelikle geçmiş olsun aynısı benim başıma da geldi il emniyet müdürü demiş rücu edin ekiplerde calisyrdum ozman. 2023 model golf geçen yıl kaza yapmıştm karşı tarafta sıkıntı olmadı kamyonetin arka kasa demiri ön tamponu farı feln götürdü 80 bin mastaf çıktı kusuru bana verdi trafikciler yüzde 90 olarak. Birde aracın garantisi devam ediyor orijinal woswogen servste yaptrma zorunluğu koydular. Asayiş müdürüne çıktım sağolsun 70 bini şubeden toplatti 10 bin de ben vermstm öyle kurtardık. Diyeceğim şu ki emniyet kadar personeline zulüm eden başka kurum yoktur birim amirine çık aranızda toplayın yoksa isin çok zor Allah yardımcın olsun

