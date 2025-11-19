Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Ne yapacağım biliyorum. Emniyet aracı Kaza...


19 Kasım 2025 17:51
Ne yapacağım biliyorum. Emniyet aracı Kaza...

Emniyet aracıyla kaza yaptım. Yüzde 75 kusur bana verildi. Sağdan gelen araca yol vermemekten. Ana yolda olmama rağmen karşıma çıkan bir arkadaş yüzünden. Arabada yaklaşık 100 bin tl zarar var. Emniyet benden rucü edeceğini söylüyor. İl müdürü de şube müdürüme ne yaparsanız yapın maddi. Manevi ben birşey yapamam demiş. Borçlarım çok fazla. Bu parayı ödeyecek durumum yok. Maaşıma haciz gelirse evli cocukluyum çok ödemem var evi geçendiremem. Aracı dışarı da kendim yaptırabilir miyim? Sosyal fonlar destek çıkar mı? Bilgilerinize. Hakkınızı helal edin


erhannn34
Daire Başkanı
19 Kasım 2025 18:27
sıralı amirler ile tekrar konuş biz de benzer şekilde olmaz dediler sonra yaptırdılar zaten sigorta karsılar karşı tarafı

Sbz1dftd
Şube Müdürü
19 Kasım 2025 18:57
sigorta karşılamıyor mu? iş müdürü de şube müdürü de bişey yapamam diyemez ama şu var ŞOFÖRLÜK YAPMAYIN SIKINTI İŞ ŞOFÖRLÜK

Polis0113
Aday Memur
20 Kasım 2025 02:01

Sigorta karşı tarafın aracını karşılıyor emniyet aracının yüzde 75 i kusurlu olduğum için tarafımdan rucü edilmesi talebinde

Polis0113
Aday Memur
20 Kasım 2025 10:34

Bilgisi olan şefler yardım?


Officer3452
Aday Memur
20 Kasım 2025 10:52
Kardeşim sosyal hizmetler Şube müdürlüğüne git. Maaşından sair kesinti yapılıyor muydu

policeman058
Aday Memur
20 Kasım 2025 11:41
öncelikle geçmiş olsun aynısı benim başıma da geldi il emniyet müdürü demiş rücu edin ekiplerde calisyrdum ozman. 2023 model golf geçen yıl kaza yapmıştm karşı tarafta sıkıntı olmadı kamyonetin arka kasa demiri ön tamponu farı feln götürdü 80 bin mastaf çıktı kusuru bana verdi trafikciler yüzde 90 olarak. Birde aracın garantisi devam ediyor orijinal woswogen servste yaptrma zorunluğu koydular. Asayiş müdürüne çıktım sağolsun 70 bini şubeden toplatti 10 bin de ben vermstm öyle kurtardık. Diyeceğim şu ki emniyet kadar personeline zulüm eden başka kurum yoktur birim amirine çık aranızda toplayın yoksa isin çok zor Allah yardımcın olsun

adalı-polis
Genel Müdür
20 Kasım 2025 13:56

Hukuk müşavirliğine dilekçe yaz. Borçlarının olduğunu ve ödemeyeveğini işlemden kalkmasını istediğini söyle. Dediğin gibiyse hukuk müşavirliği yardım edebilir


Polis0113
Aday Memur
20 Kasım 2025 15:41

Yapılıyor ancak onlarda yok diyor ödenek

