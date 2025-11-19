Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Meb'den diyanet'e geçiş


19 Kasım 2025 17:58
Meb'den diyanet'e geçiş

öğretmen olarak görev yapıyorum kurumlar arası geçiş ile diyanet e nasıl geçilecek kabul ederler mi ?


19 Kasım 2025 18:01
lütfen cevaplar mısınız ?

21 Kasım 2025 08:28

Hocam başka kurumdan geçiş oldukça zor.Ben de Diyanet personeliyim ve MEB'e geçmek istiyorum ama çok zor.

