il içi değişim


19 Kasım 2025 18:38
il içi değişim
arkadaşlar Büyükşehir ilindeyim. görev süresinin bitmesine 7 yıl var maddi olarak zorlanıyorum merkez ilçedeyim merkez olmayan nispeten daha uygun yere geçmek istiyorum. en kolay yolu nedir bu işin sayın müdüre çıkıp olayı anlatmak mı yok dilekçe felan mı yardımcı olursanız sevinirim.

mehmetyilmz
Şef
19 Kasım 2025 20:44

Görüşe çık, cevabı vermişsin zaten

