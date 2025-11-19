calismalara ufak bir cugara molasi :)

Arkadaşlar kimse kendini kandırmasın. Yapılan açıklama çok "manipülatif". Bu sebeple bir çok ulusal basın sitesinde vs "polise ikinci şark" kaldırıldı şeklinde yanlış manşetlerin atılmasına neden oldu. Dolayısıyla "Polis Memurlarının sorunlarına el atılıyor" iması ile son zamanlarda iyice kanayan yaramıza merhem olundu algısı yaratılmaya çalışıldı. Bunun bilinçli olduğunu düşünüyorum. Bir çalışma var ama ortada hiçbir somut adım yok. Olacağını da sanmıyorum. Çünkü Biz sahipsiz, dayanaksız, mesai saatleri her madde sonunda "Amir inisiyatifine" diye eklemeler bulunan kanunlar ile belirlenen, aldığı maaşı alay konusu, kendi disiplin tüzüğünde kendi lehine tek bir madde bulunmayan, garabet sistemlerde ataması yapılıp hiç bir yerde kök salmasına izin verilmeyen, kimsenin umurunda olmayan, olmayacak olan bir topluluğuz. Allah yardımcımız olsun.