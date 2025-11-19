Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Tayin yolluğu


19 Kasım 2025 18:52
Tayin yolluğu
Tayinim çıktı. İlişik kesmeden tayin yolluğu yapılabilir mi?

E.Kayı Han
Editor
19 Kasım 2025 22:54

Hayır

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.Kasım ayı enflasyon tahmini :)Memur-sen ve Kamu-sen harici sendika önerisiAlanın dışında bi mühendislik bölümü bitiren tekniker mühendis maaşı mı alır?2026 Ocak ZammıZorunlu besKredilerin sigorta iadezi alabilir miyimKamusen ve Memursen üyeleri yüzünden Memur ve Memur Emeklileri 2026 da Aç Kalacak2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım

Sözlük

güçle birleşmiş erdem en yüksek erdemdir 1 yalıtım 1 mizah 1 7 bin-32 bin TL arasında Tarkan Konseri 1 reaktif direnç 1 Terk edilmiş her şey kamunundur. 1 Distopya 1 değişik 1 Romeo ve juliet 1 kaldırım 1

Son Haberler

İzmir Büyükşehir ekipleri vatandaşın evine balyozla girdiGenel Sağlık Sigortası Primine yüzde 100 zam!'Terörsüz Türkiye' komisyonu, 'İmralı ziyareti' gündemiyle toplandıHakim, 'miras' kavgasında kardeşi tarafından vurulduBöcek ailesinin ölümüyle ilgili otel sahibi ve çalışanı gözaltına alındı

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın