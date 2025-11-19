Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : gül-feşan

Engelli memur yarı zamanlı çalışma


19 Kasım 2025 18:53
Engelli memur yarı zamanlı çalışma

Arkadaşlar merhaba, engelli memurun böyle bir hakkı var mı? Okul değiştirdim, sağolsun müdür at gibi çalıştırıyor. Bipolarım, geçen psikiyatırım "Sana rahat iş lazım, nerde rahatsan oraya git" dedi. Normal bireylerden beklenen işin %70'i beklense Allah'ın izniyle yaparım. Ama aynısı bekleniyor. Okul da proje okulu, müdür eski şube müdürü, okul şahlansın diye koymuşlar anlaşılan. Kütüphaneden sonra tam zıt bir görev oldu bu. Ücretli çalışanla beraber iki memuruz. İki de müdür yardımcısı var. Bu arada korona varyantı varmış, bensiz olmaz hemen kaptım. Pazartesi güç bela gittim. Okulda da bir telaş vardı, biri beni de telaşlandırdı ben de o hastalık haliyle bağırdım buna, farkında da değilim ha yaptığım şeyin, "Ne bağırıyorsun?" diyince anladım. 2 gün rapor aldım. Gitsem gidiyorum ama beni odada yalnız bırakan yok ki. Özel kalem odası gibi oda yapmışlar okulda. Giren çıkan da çok oluyor. Gidip millete çatcağıma rapor aldım. Var ya sevgili arkadaşlar, 4 buçuk sene oldu işe gireli, emekli nasıl olurum diye araştırdım şimdi, nasıl yorulmuşsam. Ameliyat da oldum göğsümde çelik var. Çok dert yanar gibi olduysa hakkınızı helal edin, dua ve tavsiyelerinize ihtiyacım var. Annemle tek yaşıyoruz. Plan proje yapmak lazım, hayat zorsa kolaylaştırmak için. Yani sorum şudur ki engelli memur isteği dahilinde yarı zamanlı çalışabilir mi? Varsın az para versinler, yorulup topu dikmekten iyidir.

