KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
4459 Maliye 2026 KPSS


19 Kasım 2025 19:53
Arkadaşlar merhaba ben maliye lisans mezunuyum şuan özel sektör çalışanıyım yılbaşında istifa edip 9 ay boyunca sınava hazırlanma hedefim var fakat kaç puan almalıyım hangi kurum kaç kişi almış kaç puanla atanılmış yani kısacası hedef puanımı belirleyemiyorum buna ulaşacağım yerler var mıdır ? (ve sizce merkezi atamada kaç almalıyım)

Mavi.Ufuklar
Şube Müdürü
19 Kasım 2025 21:10

Yılbaşında istifa ederseniz 9 ay değil, 8 ayınız kalıyor, sınav 6 Eylül'de.

Sorunuzun cevabına gelecek olursak, geçmiş alımları inceleyebilirsiniz. Bu sitenin KPSS bölümünde yer alan sağ taraftaki KPSS robotları başlığını inceleyebilirsiniz. Link burada https://kpss.memurlar.net/default.aspx

