Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

2.şark kaldırılmadı, sadece 2026 için.


19 Kasım 2025 20:55
2.şarkın kaldırılması diye bişi yok. duyduğunuzu okuduğunuzu anlamakta bu kadar kıtmısınız siz? sadece 2026 da 2.şarkı olanlara tebliğ edilmeyecek bu kadar.

https://www.memurlar.net/haber/1152110/polislere-2026-yilinda-2-sark-tebligati-yapilmayacak.html

"Yukarıdaki açıklama bağlamında Bakan Yerlikaya 2. Şarkın kaldırıldığını söylememiş, 2. Şark tebligatlarının yapılmayacağını ifade etmiştir. Bu ayrıntı oldukça önemlidir."


Pol3838
Aday Memur
19 Kasım 2025 21:44

Her kafadan ses çıkıyor, sayın bakanın bugün çıkıp ikinci şarkı komple kaldırdık demesi zaten mümkün değil, biraz sabredin onu da duyacaksınız..


minoz
Şef
19 Kasım 2025 21:50

Koca bir teşkilatın şark atamasında "bu yıllık es geçiyoruz" gibi bir anlayış olur mu?

Eski İçişleri Bakanımızdan berii kaldırılacağı söyleniyor.

Zaten mevcut İçişleri Bakanımız saha çalışması devam ediyor demişti.

İlk ciddi adımsatılmış oldu


Redkit112
Şef
19 Kasım 2025 21:58
tamam @zorta kardeşim. 2027 'de tebligat gelirse senin için ipka vermeyip gideceğiz 2. şarka . söz bak ..

erhannn34
Daire Başkanı
19 Kasım 2025 22:48
kalktı ya işte 26da kalk 27de devam mı dıyecek heryerde kalktı diye haber var zaten

zorta
Memur
20 Kasım 2025 00:36

saf mısın?

erhannn34, 2 gün önce
ardabeyy
Şube Müdürü
20 Kasım 2025 16:25
Ben olaya şöyle bakıyorum. Şimdi ikinci sarkı kaldırdık dese o zaman şu an ikinci sarkta olanlar biz niye dönemiyoruz o zaman diyecekler. Bu sebeple bir iki sene daha göndermezler kanımca zaten gidenlerde genelde il süresini bir iki yapmış oldugu icin bitmiş olur ikinci şarkları. Ondan sonra da seçim öncesi kaldırdık derler kimse de birşey demez.
