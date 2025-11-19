2.şark kaldırılmadı, sadece 2026 için.

Ben olaya şöyle bakıyorum. Şimdi ikinci sarkı kaldırdık dese o zaman şu an ikinci sarkta olanlar biz niye dönemiyoruz o zaman diyecekler. Bu sebeple bir iki sene daha göndermezler kanımca zaten gidenlerde genelde il süresini bir iki yapmış oldugu icin bitmiş olur ikinci şarkları. Ondan sonra da seçim öncesi kaldırdık derler kimse de birşey demez.

Ben olaya şöyle bakıyorum. Şimdi ikinci sarkı kaldırdık dese o zaman şu an ikinci sarkta olanlar biz niye dönemiyoruz o zaman diyecekler. Bu sebeple bir iki sene daha göndermezler kanımca zaten gidenlerde genelde il süresini bir iki yapmış oldugu icin bitmiş olur ikinci şarkları. Ondan sonra da seçim öncesi kaldırdık derler kimse de birşey demez.