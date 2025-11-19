Danıştay İDDK (İdari dava daireleri kurulu) ne kadar sürede karar verir

Danıştayın ihlal kararı vermesinden sonra Ankara 13. İdare Mahkemesinin red kararında ısrar etmesi üzerine dosyanın İDDK?ya gitmesiyle birlikte artık kesin karar aşamasına geliniyor ve bu süreçte belirlenmiş bir yasal süre bulunmadığı için karar zamanı tamamen kurulun iş yüküne, tetkik hakiminin raporu hazırlama süresine ve dosyanın gündeme alınmasına göre değişiyor. Uygulamada ben genelde bu tür ısrar dosyalarının ortalama bir yıl civarında sonuçlandığını görüyorum ancak altı sekiz aya kadar düştüğü de oluyor, iş yoğunluğuna veya dosyanın teknik detaylarına göre iki yıla kadar uzayabilen durumlarla da karşılaşılabiliyor. Yani net bir süre yok ama makul bekleme süresinin bir ila iki yıl arasında dolaştığını bilerek süreci takip edebilirsin.