Danıştay İDDK (İdari dava daireleri kurulu) ne kadar sürede karar verir


19 Kasım 2025 21:03
Danıştay İDDK (İdari dava daireleri kurulu) ne kadar sürede karar verir

danıştayın ihlal kararı vermesi üzerine Ankara 13. idarenin red kararında ısrar etmesine binaen iddk ne kadar sürede karara bağlıyor.


WWtroc
Şef
19 Kasım 2025 21:11

elifnisam

17 Ekim 2025 20:31

Khklılar ile ilgili

elifnisam
Aday Memur
20 Kasım 2025 16:09
yok mu dini mübin bi kardeşimiz bu soruya cevap verecek ?

Karizmaunl
Genel Müdür
20 Kasım 2025 16:25

Danıştayın ihlal kararı vermesinden sonra Ankara 13. İdare Mahkemesinin red kararında ısrar etmesi üzerine dosyanın İDDK?ya gitmesiyle birlikte artık kesin karar aşamasına geliniyor ve bu süreçte belirlenmiş bir yasal süre bulunmadığı için karar zamanı tamamen kurulun iş yüküne, tetkik hakiminin raporu hazırlama süresine ve dosyanın gündeme alınmasına göre değişiyor. Uygulamada ben genelde bu tür ısrar dosyalarının ortalama bir yıl civarında sonuçlandığını görüyorum ancak altı sekiz aya kadar düştüğü de oluyor, iş yoğunluğuna veya dosyanın teknik detaylarına göre iki yıla kadar uzayabilen durumlarla da karşılaşılabiliyor. Yani net bir süre yok ama makul bekleme süresinin bir ila iki yıl arasında dolaştığını bilerek süreci takip edebilirsin.


WWtroc
Şef
20 Kasım 2025 22:59

elifnisam, Dün
elifnisam
Aday Memur
21 Kasım 2025 06:38
Allah razı olsun kardeşim
Karizmaunl, Dün

elifnisam
Aday Memur
21 Kasım 2025 08:02
peki hocam sizce kararın olumlu ya da olumsuz çıkma ihtimali nedir, bu aşamada iken
WWtroc
Şef
21 Kasım 2025 09:11

