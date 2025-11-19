Bakan Yerlikaya: Yeni Bir Polis Teşkilat Kanunu yapılacak

Baştan sona bozuk bir de disiplin tüzüğümüz var ki bu sebeple idare mahkemesinin iptal etmediği ceza görmedim ben. Avukat masrafı yargı gideri vs bizimkiler 17 bin 17 bin ödüyor... O 17 bin lirayı Davaya neden olan o raporu tutan veya idari soruşturmada cezayı veren arkadaştan rücu etseler bırak ceza vermeyi kimse dosya almak istemez. :D Amiri eleştirmek diye bir şey var ama memurun intiharına sebep olma diye bir şey yok içinde...

