Bakan Yerlikaya: Yeni Bir Polis Teşkilat Kanunu yapılacak


19 Kasım 2025 21:12
Bakan Yerlikaya;

İlk defa burada açıklıyorum:

Çok uzun yıllardır polislerimizin yeni TEŞKİLAT KANUNU ile ilgili beklenti içinde olduğunu biliyorum.

Arkadaşlarımız, bu konuyla ilgili talimatımla özenli bir çalışma yürütüyorlar. Özlediğimiz bir teşkilat kanunu yapmakla ilgili kararlılığımızı buradan belirtmek istiyorum.


Yorgunfil
Aday Memur
19 Kasım 2025 21:20
Baştan sona bozuk bir de disiplin tüzüğümüz var ki bu sebeple idare mahkemesinin iptal etmediği ceza görmedim ben. Avukat masrafı yargı gideri vs bizimkiler 17 bin 17 bin ödüyor... O 17 bin lirayı Davaya neden olan o raporu tutan veya idari soruşturmada cezayı veren arkadaştan rücu etseler bırak ceza vermeyi kimse dosya almak istemez. :D Amiri eleştirmek diye bir şey var ama memurun intiharına sebep olma diye bir şey yok içinde...

besiktas23
Aday Memur
19 Kasım 2025 23:15
idari mahkemeler de eski iş bilen başkanlar varsa sıkıntı yok ama yardımcı üyeler çoğunlukla yeni kararlar oy birliği ile değil oy çokluğuyla alınıyor,lehine karar verilse dahi ilk derece mahkemesinde, istinafta büyük ihtimal aleyhine kararlar çıkıyor
Aslanbey1453
Müsteşar Yardımcısı
20 Kasım 2025 00:26
Çoktan yapılması gerekirdi, doğru karar olmuş

zorta
Memur
20 Kasım 2025 00:38

yav siz cidden akıllanmazsınız. polis memurunun hayrına bişey yapılacağı fikrine nerden kapılıyorsunuz? gelen gidini aratır. çoooook daha kötü şartlara hazır olunda


Hansez
Memur
20 Kasım 2025 00:40
maaşlar eridi bitti kiralar 25 den başlıyor hala bekliyoruz

paltolu
Memur
20 Kasım 2025 14:39

Bu karamsarlığını ayın 15 inde Bankamatiğe gittiğinde de görelim!!!

emareci
Şube Müdürü
20 Kasım 2025 14:47
Yapamayacaklar...

selimpusat80
Aday Memur
20 Kasım 2025 14:47

Disiplin tüzüğümü kaldı. 2018 yılında tüzük mülga(iptal) oldu yerine 7068 sayılı kanun geldi.

