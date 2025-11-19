Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Promosyon 21-22.11.2025 tarihleri arasında yatacak


19 Kasım 2025 21:14
Promosyon 21-22.11.2025 tarihleri arasında yatacak

bugün bankadan gelen mail de 21ini 22sine bağlayan gece yatırılması planlanmaktadır. diyor


sdtmtl
Aday Memur
19 Kasım 2025 21:35
Nerde mail tek size mi geldi

brs2121
Aday Memur
19 Kasım 2025 22:04
kardeş sen de sitesine girip bankanın bize ulaşın kısmından promosyon ne zaman yatacak diye yaklaşık 4 veya 5 saat içinde dönerler. Öncelikle Bankamız ürün ve hizmetlerine göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Emniyet Genel Müdürlüğü promosyon ödemelerinin 21.11.2025 tarihini 22.11.2025 tarihine bağlayan gece hesaplara aktarılması planlanmaktadır. Peşin Faizli Kredi, Şubelerimiz tarafından kullandırılabilecektir. Son başvuru tarihi 15.12.2025'dir.

arrıval100
Aday Memur
21 Kasım 2025 09:21

Bu gece yatar,

Vakıfbank ile anlaşan diğer kurumlara da böyle hafta sonunu denk getirecek şekilde GECE yatırıldı.


SapiensX
Aday Memur
21 Kasım 2025 09:34
Bankadan gelen cevabı paylaşan arkadaşa niye eksi veriyorsunuz ki

Kader kurbani
Aday Memur
21 Kasım 2025 10:16

Bankanin ve stratejinin dediği şey para yüklü ödeme Aralık başına kalabilir öyle bir maddelerinin sözleşme de yazdığı


Elkatu
Memur
21 Kasım 2025 10:20

Arkadaş sizin dışınızda kimseye mesaj gidemez mi. Bu mesajlar sizin bilginiz dışında atılamıyo. Ne zannediyosunuz siz kendinizi bana niye gelmedi bana niye gelmedi

sdtmtl, 2 gün önce
Nerde mail tek size mi geldi

brs2121
Aday Memur
21 Kasım 2025 10:22
bankanın yıllık karı bize verdiğinin 4 katı 2020 korana döneminden buyana kar üstüne kar yapıyorlar , sırf biraz daha faizde bırakmak için oyalıyorlar .

brs2121
Aday Memur
21 Kasım 2025 10:25
paranın yüklü olduğunu anlattıktan sonra yayınladıkları broşür sırasında bilmiyorlar mıydı. en başta neden 21.11.2025 dediler Ödeme tarihi için. sırf parayı faizde tutup daha fazla kazanmak amaçları , vakıfbanktan daha kötüler
Kader kurbani, 6 saat önce

Bankanin ve stratejinin dediği şey para yüklü ödeme Aralık başına kalabilir öyle bir maddelerinin sözleşme de yazdığı


sdtmtl
Aday Memur
21 Kasım 2025 10:31
Ya Bi. İkile birader ya boş ağız
Kader kurbani, 6 saat önce

Bankanin ve stratejinin dediği şey para yüklü ödeme Aralık başına kalabilir öyle bir maddelerinin sözleşme de yazdığı


Hkn353535
Aday Memur
21 Kasım 2025 10:59
21 i yatırılacak diye açıklama geldi

emremusa
Genel Müdür
21 Kasım 2025 11:55

Yatırmazlar beklemeyin


Promosyonpesinolur
Aday Memur
21 Kasım 2025 12:28

Annene eşine küfür ettirmek için bu kadar ağır tahrik edici şeyler yazmayın boşuna küfür ettiriyorsun ben etmem ama biri çıkıp bankanın da stratejinin de senin de deyip annesine çocuğuna eşine küfür etse utanmaz misin

Kader kurbani, 6 saat önce

Bankanin ve stratejinin dediği şey para yüklü ödeme Aralık başına kalabilir öyle bir maddelerinin sözleşme de yazdığı

