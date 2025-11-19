Promosyon 21-22.11.2025 tarihleri arasında yatacak

kardeş sen de sitesine girip bankanın bize ulaşın kısmından promosyon ne zaman yatacak diye yaklaşık 4 veya 5 saat içinde dönerler. Öncelikle Bankamız ürün ve hizmetlerine göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Emniyet Genel Müdürlüğü promosyon ödemelerinin 21.11.2025 tarihini 22.11.2025 tarihine bağlayan gece hesaplara aktarılması planlanmaktadır. Peşin Faizli Kredi, Şubelerimiz tarafından kullandırılabilecektir. Son başvuru tarihi 15.12.2025'dir.

kardeş sen de sitesine girip bankanın bize ulaşın kısmından promosyon ne zaman yatacak diye yaklaşık 4 veya 5 saat içinde dönerler. Öncelikle Bankamız ürün ve hizmetlerine göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Emniyet Genel Müdürlüğü promosyon ödemelerinin 21.11.2025 tarihini 22.11.2025 tarihine bağlayan gece hesaplara aktarılması planlanmaktadır. Peşin Faizli Kredi, Şubelerimiz tarafından kullandırılabilecektir. Son başvuru tarihi 15.12.2025'dir.