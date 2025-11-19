Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Polis-Jandarma-Sahil Güvenlik personellerin maaşları eşitlenecek


Polis-Jandarma-Sahil Güvenlik personellerin maaşları eşitlenecek

Bakan Yerlikaya:

Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi, yani bakanlığımızın 3 kolluğunda aynı görevi yapan arkadaşlarımızın tamamının aynı ücret dengesinde olması gerektiğine inanıyoruz.


Zaten aynı değil miydi?


koskocaman İçişleri bakanı o yüzden jandarma fazla alıyor diyor sen kafa mı buluyon
Zaten aynı değil miydi?

