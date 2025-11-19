Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

İl ve ilçe hastaneleri döner


19 Kasım 2025 22:03
İl ve ilçe hastaneleri döner

Arkadaşlar il ve ilçe arasında döner sermaye tutarında ciddi bir değişiklik olur mu ?


burak0605
Aday Memur
20 Kasım 2025 13:41

4500 tl eylül 3500 tl ekim ayında bu ayda 1950 tl kadar düştü ilçe hastanesi küçük bir yer

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Engelli sağlık mazereti tayini verdimYurtdışı görevlendirmeTıbbi sekreter il sağlık müdürlüğünde çalışmakKadro aldırma sonrası iller arası tayin durumuYönetmelik hakkındaSağlık bakanlığı ünvan değişikliği mülakat sorularıYurt dışı görevlendirmeGörevde yükselme ünvan değişikliğiYeni atandım Atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik

Sözlük

karnabahar 1 Elon Musk'ın öngörüsü 1 iyi oyuncu 1 80 sene sonra burası ölü yazarlar günlüğü olacak 7 mizah 1 güçle birleşmiş erdem en yüksek erdemdir 1 mecdel 1 sapanca 1 kaldırım 1 değişik 1

Son Haberler

'Terörsüz Türkiye' Komisyonu, İmralı'ya gidecekİzmir Büyükşehir ekipleri vatandaşın evine balyozla girdiGenel Sağlık Sigortası Primine yüzde 100 zam!Hakim, 'miras' kavgasında kardeşi tarafından vurulduBöcek ailesinin ölümüyle ilgili otel sahibi ve çalışanı gözaltına alındı

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın