Bunca yıllık meslek hayatımda ilk defa maaşımın az olduğunu hissediyorum

Serbest piyasada 3 e alan 5, 5'e yapan 10'a yapar oldu. Gelir durumu anormal yükseldi, 30-40 bin kar eden 150-200 binleri beğenmez oldu.. Tüik nedeniyle Sabit gelir grubunda bulunan memurlar ciddi gelir kaybına uğradı, artış sınırlı ve kontrol altında tutuldu. Bu durum sabit gelir grubuna son derece kötü sonuçlar doğurdu malesef.Muhtemelen önümüzdeki 10 yılda makasın düzelmesi imkansız olacak.

