Bunca yıllık meslek hayatımda ilk defa maaşımın az olduğunu hissediyorum


19 Kasım 2025 22:20
Bunca yıllık meslek hayatımda ilk defa maaşımın az olduğunu hissediyorum
Enflasyon karşısında

Joplu Çoban
Şef
19 Kasım 2025 23:07
Serbest piyasada 3 e alan 5, 5'e yapan 10'a yapar oldu. Gelir durumu anormal yükseldi, 30-40 bin kar eden 150-200 binleri beğenmez oldu.. Tüik nedeniyle Sabit gelir grubunda bulunan memurlar ciddi gelir kaybına uğradı, artış sınırlı ve kontrol altında tutuldu. Bu durum sabit gelir grubuna son derece kötü sonuçlar doğurdu malesef.Muhtemelen önümüzdeki 10 yılda makasın düzelmesi imkansız olacak.

ardabeyy
Şube Müdürü
20 Kasım 2025 16:29
yaklaşık 10 yıldır kademeli olarak her sene daha zor geçimmeye daha da zorlanmaya ve hiç geçinememeye başladık. Eskiden ordan kıs burdan kıs idare ediyorduk. Şu an artık kısacak bi yer de kalmadı. Ne kadar kıssak yine de yetmiyor. Zorunlu ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Ama birilerinin bir elo yağda bir elo balda yaşam sürmesi insanın zoruna gidiyor. Ülkedeki gelir adaletsizliği ve sosyal adalet bir şekilde sağlanmalı.

secret.lifee
Genel Müdür
21 Kasım 2025 01:22

Maaş yattı 3 dk sonra 700 TL para kldı hesapta Maaş kadar acil kapatılması gereken boorç öylece duruyor gerisini saymıyoorum bile

Toplam 3 mesaj

