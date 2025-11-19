Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

İller arası nakiller ne zaman?


19 Kasım 2025 23:07
İller arası nakiller ne zaman?

İller arası nakiller ne zaman olur? Kadrolar sizce nasıl olur?

Çok Yazılan Konular

Engelli sağlık mazereti tayini verdimYurtdışı görevlendirmeTıbbi sekreter il sağlık müdürlüğünde çalışmakKadro aldırma sonrası iller arası tayin durumuYönetmelik hakkındaSağlık bakanlığı ünvan değişikliği mülakat sorularıYurt dışı görevlendirmeGörevde yükselme ünvan değişikliğiYeni atandım Atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik

Sözlük

7 bin-32 bin TL arasında Tarkan Konseri 1 Terk edilmiş her şey kamunundur. 1 harappan 1 sapanca 1 iyi oyuncu 1 değişik 1 reaktif direnç 1 güçle birleşmiş erdem en yüksek erdemdir 1 80 sene sonra burası ölü yazarlar günlüğü olacak 7 mizah 1

Son Haberler

'Terörsüz Türkiye' Komisyonu, İmralı'ya gidecekİzmir Büyükşehir ekipleri vatandaşın evine balyozla girdiGenel Sağlık Sigortası Primine yüzde 100 zam!Hakim, 'miras' kavgasında kardeşi tarafından vurulduBöcek ailesinin ölümüyle ilgili otel sahibi ve çalışanı gözaltına alındı

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın