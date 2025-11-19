Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Geçici görevlendirmem devam ediyor naklen atamaya döner mi


19 Kasım 2025 23:32
Geçici görevlendirmem devam ediyor naklen atamaya döner mi

bir bayan arkadasim foruma kayiylj değil sormami istedi mesajı aynı şekilde yapıştırdım.

merhaba bayan bekçi olarak görev yapmaktayım eşime tabi olarak geçen sene tayin oldum ama hala geçici görevlendirmem devam ediyor naklen atamaya döner mi bilgisi olan paylaşırsa sevinirim bu sene naklen atamam olsun diye dilekçe verdim ama olumsuz sonuç geldi


Yılmaz8765
Aday Memur
20 Kasım 2025 01:18

...


Yılmaz8765
Aday Memur
20 Kasım 2025 19:16
bb

tukayf
Daire Başkanı
20 Kasım 2025 20:19

Döner.

Toplam 3 mesaj

