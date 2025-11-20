Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

10 yıl üzeri ipka


20 Kasım 2025 00:03
10 yıl üzeri ipka

Arkadaşlar geçen atama döneminde bulunduğu ilde 10 yıldan fazla görev yapan polislerden atamaya tabi olanlardan atama yönetmeliğindeki mazeretler hariç bazı iller mi yoksa tüm illerde mi ipkalar kabul etmedi. Bilgisi olan yazarsa sevinirim Kısaca 10 yıl üzeri çalışıp ipka kabul eden il var mı


çıkışıgelençevk34
Aday Memur
20 Kasım 2025 00:14
vay arkadaş öyle bir şey mi var 15 çalışamam mı ben normal illa ile yeni puan sisteminde. 50 yaşa 15 yıl var iki şark tamam gittiğim yerde kalırım daha tayin olmaz diyordum yannı bastık şimdi

memur3428
Daire Başkanı
20 Kasım 2025 00:23

Evet yan bastın:) ama daha çok değişiklik olur çok yan basarız:)))

çıkışıgelençevk34, Dün
vay arkadaş öyle bir şey mi var 15 çalışamam mı ben normal illa ile yeni puan sisteminde. 50 yaşa 15 yıl var iki şark tamam gittiğim yerde kalırım daha tayin olmaz diyordum yannı bastık şimdi

009784
Aday Memur
20 Kasım 2025 08:06

Gncl

