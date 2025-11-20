Sözleşmeli personel sigorta kolu

Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
20 Kasım 2025 00:15
Sözleşmeli personelin sigorta kolu nedir 4 C midir ve sözleşmeli personeller de derece kademe ilerlemesi var mı yani derece ve kademe var mı kurumdan kuruma sigorta kolu veya derece kademe değişir mi?


imrancuhadar
Memur
20 Kasım 2025 08:37

4A'dır. İşçi gibi prim bildirilir. Memur olarak prim bildirilmediği için derece kademe sözleşmeli geçen yıllarda yoktur. Kadroya geçtikten sonraki durum için aşağıdaki yazıyı okuyabilirsin. https://www.memurlar.net/haber/485142/danistay-4-b-li-sureler-memurlukta-degerlendirilir.html


Kanunyönetme
Memur
20 Kasım 2025 09:11

Teşekkür ederim çok iyi aydınlattınız.

imrancuhadar, Dün

4A'dır. İşçi gibi prim bildirilir. Memur olarak prim bildirilmediği için derece kademe sözleşmeli geçen yıllarda yoktur. Kadroya geçtikten sonraki durum için aşağıdaki yazıyı okuyabilirsin. https://www.memurlar.net/haber/485142/danistay-4-b-li-sureler-memurlukta-degerlendirilir.html

