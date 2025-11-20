Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

Sözleşmeliden sözleşmeliye geçiş


20 Kasım 2025 00:59
Önlisans kpss den 83 aldım kendi bölümümden atanamadığım için güvenlik sertifikası ile üniversitelere başvurabiliyorum fakat 4/b ile aldıkları için istifa edersem 1 yıl beklemem gerek ama ben bundan 9 ay sonra tekrar önlisans kpss girip kendi bölümümden atanmak istesem sağlık bakanlığına mesela onlarda ilk 4/b ile aldıkları için 1 yıl cezaya kalır mıyım ? Yoksa farklı meslek oldukları için sorun olmaz mı ? Bazı üniler de şartlarda bölüm fark etmeksizin önlisans şartıyla alıyorlar , aklıma takılan sorun önlisans ile aldıkları için sonra istifa edip yine önlisans diplomasıyla başka bir yere geçiş yapabilir miyim ama birinde tıbbı sekreterlik olarak . Umarım anlatabilmişimdir .bilgilendirirseniz çok minnettar kalırım


ecemdertli
Aday Memur
20 Kasım 2025 08:18

şu am çalışırken ünvanınız neydi

