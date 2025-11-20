tayin sistemi 2026

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
20 Kasım 2025 01:35
şubatta sistem aynı mı kalacak sistem değişecek mi asıl mağduriyet tayin sistemi önçeki sisteme tekrar dönülür mü tahmini olan var mı bu mağduriyet düzenlenme olaçak mı hiç adil deil puan sistemini savunanlar muhalefet olmasın..

mehmetkaya45
Aday Memur
20 Kasım 2025 09:28

Şehirlere verilen görev puanı adil değil.İstanbul hariç diğer büyükşehirlerin puanları en düşük.İstanbul'un puanı ek görev,iş yükü olduğu için yüksek ama aynısı diğer büyükşehirlerde de var ama onların puanı en düşük.Puanlar ek görev,iş yükü ve geçim zorluğu olarak yeniden düzenlenmeli.

Karaman'ın, Çankırı'nın puanı İzmir'den Ankara'dan yüksek olmamalı.

Tayinlerde zorunlu olarak Büyükşehirlerde çalışanlar yine büyükşehirlere gidiyor.Küçük yerlerde çalışanlar yine aynı yerlerine gidiyor.

Kıdemin hiçbir önemi yok.Bu da büyük haksızlık.Küçük bir ilde 5 yıl çalışıp şarka giden memur kendi grununda en yüksek puanla istediği yere yine küçük şehrine dönüyor şark dönüşü ama İzmir - Ankara gibi yerlerde çalışıp üstelik 2.şarka giden 20-25 yıllık memurlar dönüşte puanı düşük diye İstanbul'a gidiyor.

Aile yılı diyorlar ama atamada aile ve çocuk durumu ile ilgili hiçbir düzenleme yok.Eşi çalışmayan 2-3 çocuklu memur İstanbul'da geçinemez.

Görev sürelerinin olduğu,zorunlu tayinlerin olduğu bir sistemde puan sistemi uygulamak uygun değil.Puan sisteminin mantığı personel kötü yerde yeterince kalarak puan biriktirir ve istediği puana ulaşınca tercih yaparak istediği yere gider ama bu sistemde zorunlu tayin var, istediğin yerde istediğin kadar kalamıyorsun.Bu da puanı anlamsız kılıyor.


Redkit112
Şef
20 Kasım 2025 10:42
ottoman09
Memur
20 Kasım 2025 10:50
Tamam hocam güzel yazmışsın eline sağlık ben 99 girişliyim 26 yıldır cek cak lar bitmedi çalışmalar bitmedi özlük hakları vs ile ilgili bu yazdıklarınızı görebilecekmiyiz yaş haddine 4 yıl kaldı teşkilat kanunu özlük hakları vs zaman bellimi 2026 yılında bitecek gibi
Abuzer.
Aday Memur
20 Kasım 2025 11:43

20/25 yıllık memurlar İstanbul çıkınca ya emekli oluyor ya da yaşı beklemek için istifa ediyor. Teşkilat tecrübeli personeli de böyle kaybediyor. Soylu bakan bunu önlemek için 2.şarktan dönen personel istediği yere tayin olacak demişti emekli olmasınlar diye ama bu durum yeni sistemde gözardı edildi maalesef. Tecrübenin, kıdemin bi anlamı kalmadı böyle olunca da.

mehmetkaya45, Dün

White3425
Şef
20 Kasım 2025 11:49
2. şarktan dönen adam 1. tercihine gitmelidir, hak etmiştir.

holhon66
Memur
20 Kasım 2025 16:04
İstanbul'da çalışanların suçu ne kardeşim gelecekler tabi gelmeyenler gelecek İstanbul'a bu kadar net ebemiz ağlamış burada 8 yıldır bizim anamız yok mu ailemiz yok mu istifa ediyorlarmış İstanbul'a gelince geleceksiniz tabi
çalış_çalış
Şef
20 Kasım 2025 17:00

tayini çıktığı halde yeni görev yerinde başlamayıp bekleyenler kaldı mı


under09
Şef
20 Kasım 2025 22:06

Anderson yine mi :) bu senden başkası olamaz

güzel kardeşim ben de istanbuldayım 10 yıl olmuş kimseye gelsinler demiyorum demem la senin sıkıntın ne elbette bizler gidince yerimize birileri gelecek amma tek maaşla memleketine uzak personelin gelmesini ben istemem istanbul'da kalmak isteyen çok gelmek isteyen de isteyen kalsın isteyeni buraya çaksınlar istanbul perişanlıktır güzel düşünelim güzellik olsun boşver sen

35gru35
Aday Memur
20 Kasım 2025 23:19
ulan at sucuğu bu teşkilatta 13 yıldır açık kura sistemi var.. madem İstanbul'a gitmek istemiyordun okulda çalışacaktın o zaman, yatalak gibi yatıp sonra İstanbul şöyle böyle diye ağlama
secret.lifee
Genel Müdür
21 Kasım 2025 01:19

Harbi bu tayin işi nolcak. 2. şark var die memlekte yakın yere batı-batı tayini de isteyemedim 2 yıldır şark hazırlığı geliyor die. ildeki görev sürem sürem doldu. Bu iş karambolde kaldı. Bakanın deidkleri yönetmelik olarak ta çıkmaz 2026 da tebligat yapılmayacak diye. Ben bu sene batı batı tayini isteyebilirmiyim yok bekle 2. şark kalkmadımı diyecekler. arkadaş herşey muallakta kalıyor. 2. şarkı ztn adaletsiz çıkardılar. bn şarktan döndüm 2 ay sonra yönetmelik değişti bizi muaf tutmadılar. bende bilirdim 2 yıllık şarkta 1 snee daha kalıp komple bıtırmeyi başımıza bela oldu yeminle


Alidmr58
Memur
21 Kasım 2025 08:40

Yazılanları ya okumuyorsun ya da anlamanda problem var. İstanbul'da çalışmayan helecek demişsin bu mümkün mü hayır işte senin kafa bu kadar çalışıyor. Yukarıda söylenmek istenen hep büyükşehirlerde çalışanlar yine aynu büyükşehirlere gidiyor. Küçğk rahat yerde çalışanda yine rahat yere gidiyor. İstanbul'da çalışması gereken daha önce Kastamonu'da, Burdur'da, Çorum'da çalışmış personelin çalışması lazım ama bu sistemde İzmir'de, Ankara'da çakışmış adamı İstanbul'a gönderiyorlar. Geçen yıl daha önce İstanbul'da çalışan adamı yine İstanbul'a gönderdiler. İşte senin gibi anlamadan dinlemeden yazanlar olursa sen İstanbul'dan 30 yıl geçse de kurtulamazsın.

