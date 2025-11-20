tayin sistemi 2026

Şehirlere verilen görev puanı adil değil.İstanbul hariç diğer büyükşehirlerin puanları en düşük.İstanbul'un puanı ek görev,iş yükü olduğu için yüksek ama aynısı diğer büyükşehirlerde de var ama onların puanı en düşük.Puanlar ek görev,iş yükü ve geçim zorluğu olarak yeniden düzenlenmeli.

Karaman'ın, Çankırı'nın puanı İzmir'den Ankara'dan yüksek olmamalı.

Tayinlerde zorunlu olarak Büyükşehirlerde çalışanlar yine büyükşehirlere gidiyor.Küçük yerlerde çalışanlar yine aynı yerlerine gidiyor.

Kıdemin hiçbir önemi yok.Bu da büyük haksızlık.Küçük bir ilde 5 yıl çalışıp şarka giden memur kendi grununda en yüksek puanla istediği yere yine küçük şehrine dönüyor şark dönüşü ama İzmir - Ankara gibi yerlerde çalışıp üstelik 2.şarka giden 20-25 yıllık memurlar dönüşte puanı düşük diye İstanbul'a gidiyor.

Aile yılı diyorlar ama atamada aile ve çocuk durumu ile ilgili hiçbir düzenleme yok.Eşi çalışmayan 2-3 çocuklu memur İstanbul'da geçinemez.

Görev sürelerinin olduğu,zorunlu tayinlerin olduğu bir sistemde puan sistemi uygulamak uygun değil.Puan sisteminin mantığı personel kötü yerde yeterince kalarak puan biriktirir ve istediği puana ulaşınca tercih yaparak istediği yere gider ama bu sistemde zorunlu tayin var, istediğin yerde istediğin kadar kalamıyorsun.Bu da puanı anlamsız kılıyor.