Mazota 2.5 tl zam enflasyonu bu aykini artirir mi?


20 Kasım 2025 08:19
MAZOTA GELEN 2,5 TL ZAM BU AYKI ENFLASYONU ARTIRIR DİYE DÜSÜNÜYORUM AMA SİZLER NE DUSUNUYORSUNUZ ETKI EDERMI????????


Serkan1977
Memur
20 Kasım 2025 08:40

Normal şartlarda arttırması lazım tabi, Ama TÜİK amcanın sağı solu belli olmaz.


imrancuhadar
Memur
20 Kasım 2025 08:41

nas olduğundan etki etmez


fakir.adam
Şube Müdürü
20 Kasım 2025 10:38

aksine düşürür.

