Sağlık Bakanlığı
Özel sektör eş durumu belgeleri


20 Kasım 2025 09:48
Özel sektör eş durumu belgeleri

Eşim dershanede çalışıyor, sigorta günü aralıkta dolacak tayin vereceğim ama eşimin çalıştığı dershane ticaret odasına bağlı değil milli eğitime bağlı. Ticaret odasından faaliyet belgesi istiyorlar bu durumda ben ne yapacağım milli eğitimden mi alınacak belge


Atamabekleyenatt
Memur
20 Kasım 2025 10:32
eşinize dershanen alıcak faaliyet belgesini
