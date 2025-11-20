Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

bransa geri donus olur mu


20 Kasım 2025 10:24
bransa geri donus olur mu

Arkadaşlar Olay Yeri Branşından kendi isteğiyle ayrılan birisi yeniden dönüş yapabilir mi.


memuraday-y
Şube Müdürü
20 Kasım 2025 11:35

Yani bence geri dönüş olur sonuçta o branşınız var.


FerhatHakan
Aday Memur
20 Kasım 2025 12:28

Maalesef olmuyor. Bende iyi den çıkmıştım tekrar dilekce verdim dönmek için ret cevabi geldi.


tukayf
Daire Başkanı
20 Kasım 2025 20:27

Yönetmeliğe bakmak lazım. Bircok branşta dönülüyor.


troolmenn
21 Kasım 2025 02:55

Niye çıktın niye giriyorsun çocuk oyuncağımı bu

