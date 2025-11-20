Yetki Devri

Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Okullarda görevli Memur arkadaşlar Maaş ve Ek Derslerin yaptırılması Hangi mevzuata göre mümkündür. Okul Memuru görev yetki sorumluluğumda yok diyerek verilen görevi kabul etmeme hakkı varmıdır.


Okullarda maaş ve ek ders hazırlama görevleri normalde okul müdürünün sorumluluğunda yürütülür ancak müdür bu işleri yazılı olarak memura devredebilir çünkü mevzuat okul yöneticisine iş bölümünü düzenleme yetkisi verir ve memurlar da amir tarafından verilen konusu suç teşkil etmeyen görevleri yapmakla yükümlüdür. Bu nedenle maaş, ek ders, puantaj gibi işlemlerin okulda görevli memura verilmesi mümkündür ve memur görev tanımında açıkça yazmıyor diye bu görevi reddedemez çünkü 657 sayılı kanuna göre memurun amir tarafından verilen hizmetle ilgili görevleri yerine getirme yükümlülüğü vardır. Memurun reddedebilmesi ancak görevin açıkça mevzuata aykırı olması, yapılmasının imkânsız bir yük getirmesi veya işin memura yazılı olarak verilmemiş olması gibi istisnai durumlarda mümkündür ancak okul idaresinin yaptığı normal bir iş bölümü bu kapsamda değildir ve kamu kurumlarında memurun görev çerçevesi yalnızca dar bir listeyle değil amirin vereceği işlerle de belirlenir. Bu yüzden okul memuruna yazılı olarak maaş ve ek ders hazırlama görevi verildiğinde bu görevi kabul etmeme hakkı bulunmaz. Okulda görevli bir memur bunları da yapmayacaksa ne yapacak?

