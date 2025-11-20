Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Vatandaş fotoğrafladı, polis arabasına trafik cezası kesildi


20 Kasım 2025 11:35
Vatandaş fotoğrafladı, polis arabasına trafik cezası kesildi

Afyonkarahisar'da yaşayan bir vatandaşın, Yeşilyol Caddesi üzerinde yaya geçidine park eden trafik polisi aracı fotoğrafının Emniyet Müdürlüğü'ne ulaştırması üzerine işlem başlatıldı.

Yaya geçidine polis aracı park eden personele 993 lira para cezası yazıldı.


memuraday-y
Şube Müdürü
20 Kasım 2025 11:43

Olması gereken budur.

Kanunlar herkese eşit olmalı.

Kimse kanundan üstün olmamalı.

Sen kendi cezai işlem uyguladığın kanuna kendin polis olarak uymazsan eğer daha ne anlamı kalır o kanunun?

Kimse yaptığı kamu görevi nedeniyle ayrıcalık beklememeli. Ceza yazdıran emniyet müdürü doğru olanı yapmıştır.

Daha trafik polisi kendi kurallara uymuyor bu nasıl bir iş ben anlamadım.


realreisatatürk
Aday Memur
20 Kasım 2025 11:51

Polis olursan anlarsın. İhbar gelir aracı bırakacak hiç bir yer olmaz. Bırakılmaması gerekir ama bazen zor durumda bırakılıyor. Milletvekili bakan vs bu tarz kodamanlar isterse sokağı kapatsın yazılamıyor bunu da fotoğraflasınlar gereğini yapacak babayiğit var mı bakalım. Gariban memura yaz

memuraday-y, Dün

saulgoodmannn
Aday Memur
20 Kasım 2025 12:31

Ekip aracı kamu hizmeti yapıyor sivil vatandaş keyfi geziyor dışarda

memuraday-y, Dün

kral122
Genel Müdür
20 Kasım 2025 12:48

Konuda olmadığı belli hiç olmazsa acil bir konuda daha iyi yere alabilirdi bizim okulda ki müdürde şöförüne kırmızıda 2 kere geçtiği için ceza yazdırmıştı

saulgoodmannn, Dün

Ekip aracı kamu hizmeti yapıyor sivil vatandaş keyfi geziyor dışarda


paltolu
Memur
20 Kasım 2025 14:37

Kimse değil mi? Tamm

memuraday-y, Dün

paltolu
Memur
20 Kasım 2025 14:38

Varsa böyle irşey(neyse biz biliyoruz) arkadaşın yerinde olsam ödemem. İcra gelmesini beklerim.


Dikistutmazsabri
Aday Memur
20 Kasım 2025 16:16

memuraday nickli arkadaşı kaale almayın. Polis düşmanı kendisi. Polis de degil. Birisi polisi kötülese de ben de hücum etsem diyen bir vatandaş. Bu forumda ne işi var anlamadım. Tuhaf biri


Alp340626
Şef
20 Kasım 2025 17:14
buna cevap vermeyin her platformda var asker sayfasında polis lafını duyunca hemen yorum yapmış buna dikkat edin polise bir gicigi var şimdi kendince saçma sapan bir cevap yazar
realreisatatürk, Dün

Polis olursan anlarsın. İhbar gelir aracı bırakacak hiç bir yer olmaz. Bırakılmaması gerekir ama bazen zor durumda bırakılıyor. Milletvekili bakan vs bu tarz kodamanlar isterse sokağı kapatsın yazılamıyor bunu da fotoğraflasınlar gereğini yapacak babayiğit var mı bakalım. Gariban memura yaz

Toplam 8 mesaj

