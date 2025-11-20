Vatandaş fotoğrafladı, polis arabasına trafik cezası kesildi

Olması gereken budur.

Kanunlar herkese eşit olmalı.

Kimse kanundan üstün olmamalı.

Sen kendi cezai işlem uyguladığın kanuna kendin polis olarak uymazsan eğer daha ne anlamı kalır o kanunun?

Kimse yaptığı kamu görevi nedeniyle ayrıcalık beklememeli. Ceza yazdıran emniyet müdürü doğru olanı yapmıştır.

Daha trafik polisi kendi kurallara uymuyor bu nasıl bir iş ben anlamadım.