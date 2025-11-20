Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Memurun verilen görevi kabul etmeme hakkı var mıdır?


20 Kasım 2025 11:38
Memurun verilen görevi kabul etmeme hakkı var mıdır?

Okullarda görevli Memur arkadaşlar Maaş ve Ek Derslerin yaptırılması Hangi mevzuata göre mümkündür. Okul Memuru görev yetki sorumluluğumda yok diyerek verilen görevi kabul etmeme hakkı varmıdır.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
20 Kasım 2025 11:44

Amirin verdiği konusu suç olmayan tüm talimatlar yerine getirilmek zorundadır. "görevim değil" diyerek itiraz edebilir ve yazılı emir isteyebilirsiniz. Yazılı emir verilince de mahkemeye götürebilirsiniz. Sonrasını mahkeme bilir.

https://www.memurlar.net/haber/1008006/devlet-memuru-amiri-ve-muduru-tarafindan-verilen-diger-gorevleri-yapmak-zorunda-mi.html

https://www.memurlar.net/haber/366057/memur-amirin-her-dedigini-yapmali-midir.html

Merak ettim "Okul memurunun görev yetki sorumluluğunda" hangi işler vardır?

