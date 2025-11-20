TSK ihraç sonrası sağlık bakanlığı memuriyet

KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Değerli arkadaşlar, TSK'da muvazzaf askeri personel olarak görev yaparken, adaylık süreci sonunda kendini geliştirmede yetersizlik nedeniyle verilen disiplin cezası(uyarı cezası) dayanak yapılarak kendini geliştirmede yetersizlik nedeniyle TSK'dan ayırma cezası verilerek ihraç edildim.

Bu olay gerçekleştikten sonra(ihraçtan 5 yıl sonra) KPSS sınav puanı ile başka bir kamu kurumuna atamam yapıldı. Bu ihraç kararı başka bir kamu kurumunda memur olarak çalışmama engel olur mu?

