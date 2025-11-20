Alanın dışında bi mühendislik bölümü bitiren tekniker mühendis maaşı mı alır?

Kamuda maaş ve özlük hakkı tamamen bulunduğunuz kadroya bağlıdır, sahip olduğunuz diplomaya değil. Bu yüzden bir tekniker olarak görev yaparken hangi mühendislik ya da mimarlık bölümünü bitirirseniz bitirin, bulunduğunuz tekniker kadrosu değişmediği sürece maaşınız da değişmez. Harita teknikeri olup mimarlık ya da peyzaj mimarlığı gibi farklı bir lisans bölümü bitirmeniz, otomatik olarak mühendis ya da mimar maaşı almanızı sağlamaz. Lisans diploması size yalnızca unvan değişikliği sınavına girme hakkı verir ve bu sınavı kazanıp uygun kadroya atanmanız durumunda mühendis veya mimar unvanıyla çalışmaya başlarsınız. Yani maaş artışı ve özlük haklarının yükselmesi ancak kadronuz değişirse mümkündür. Bunun dışında hiçbir kurum, sırf lisans mezunu oldunuz diye tek taraflı olarak sizi teknik kadrodan mühendis ya da mimar kadrosuna aktarmaz. Ancak belediyeler veya bazı KİT?ler gibi daha esnek kurumlarda çok istisnai uygulamalar olsa da genel kural değişmez; lisans mezuniyeti tek başına maaşı yükseltmez, mutlaka sınav ve kadro gerekir.