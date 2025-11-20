Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Alanın dışında bi mühendislik bölümü bitiren tekniker mühendis maaşı mı alır?


20 Kasım 2025 13:21
Alanın dışında bi mühendislik bölümü bitiren tekniker mühendis maaşı mı alır?

Örnek veriyorum harita teknikerisiniz ama mimarlık ya da peyzaj mimarlığı bölümünü bitiriyorsunuz. Yani harita mühendisliği değil de başka bir mimar-mühendis sınıfından bölümden mezun oluyorsunuz. Unvan sınavına girmeden maaş ve özlük haklarınız yükseliyor mu direkt?


Karizmaunl
Genel Müdür
20 Kasım 2025 15:39

Kamuda maaş ve özlük hakkı tamamen bulunduğunuz kadroya bağlıdır, sahip olduğunuz diplomaya değil. Bu yüzden bir tekniker olarak görev yaparken hangi mühendislik ya da mimarlık bölümünü bitirirseniz bitirin, bulunduğunuz tekniker kadrosu değişmediği sürece maaşınız da değişmez. Harita teknikeri olup mimarlık ya da peyzaj mimarlığı gibi farklı bir lisans bölümü bitirmeniz, otomatik olarak mühendis ya da mimar maaşı almanızı sağlamaz. Lisans diploması size yalnızca unvan değişikliği sınavına girme hakkı verir ve bu sınavı kazanıp uygun kadroya atanmanız durumunda mühendis veya mimar unvanıyla çalışmaya başlarsınız. Yani maaş artışı ve özlük haklarının yükselmesi ancak kadronuz değişirse mümkündür. Bunun dışında hiçbir kurum, sırf lisans mezunu oldunuz diye tek taraflı olarak sizi teknik kadrodan mühendis ya da mimar kadrosuna aktarmaz. Ancak belediyeler veya bazı KİT?ler gibi daha esnek kurumlarda çok istisnai uygulamalar olsa da genel kural değişmez; lisans mezuniyeti tek başına maaşı yükseltmez, mutlaka sınav ve kadro gerekir.


mk3781
Aday Memur
20 Kasım 2025 23:20
bir yanlışlık yok mu hocam? teknik hizmetler sınıfında çalışan tekniker teknik üst öğrenim(mühendislik) bitirdiğinde %100 ü alamasa da ciddi maaş artışı olur.
Karizmaunl, Dün

Kamuda maaş ve özlük hakkı tamamen bulunduğunuz kadroya bağlıdır, sahip olduğunuz diplomaya değil. Bu yüzden bir tekniker olarak görev yaparken hangi mühendislik ya da mimarlık bölümünü bitirirseniz bitirin, bulunduğunuz tekniker kadrosu değişmediği sürece maaşınız da değişmez. Harita teknikeri olup mimarlık ya da peyzaj mimarlığı gibi farklı bir lisans bölümü bitirmeniz, otomatik olarak mühendis ya da mimar maaşı almanızı sağlamaz. Lisans diploması size yalnızca unvan değişikliği sınavına girme hakkı verir ve bu sınavı kazanıp uygun kadroya atanmanız durumunda mühendis veya mimar unvanıyla çalışmaya başlarsınız. Yani maaş artışı ve özlük haklarının yükselmesi ancak kadronuz değişirse mümkündür. Bunun dışında hiçbir kurum, sırf lisans mezunu oldunuz diye tek taraflı olarak sizi teknik kadrodan mühendis ya da mimar kadrosuna aktarmaz. Ancak belediyeler veya bazı KİT?ler gibi daha esnek kurumlarda çok istisnai uygulamalar olsa da genel kural değişmez; lisans mezuniyeti tek başına maaşı yükseltmez, mutlaka sınav ve kadro gerekir.


enstrümancı
Memur
21 Kasım 2025 06:14
özel hizmet tazminatini alirsin kardesim,ben elektrik elektronik ten endustri muhendisligi okudum farki aliyorum.unvan degisikligi sinavini kazansaydim ek gosterge haklarini vs de alacaktim.
mk3781, Dün
bir yanlışlık yok mu hocam? teknik hizmetler sınıfında çalışan tekniker teknik üst öğrenim(mühendislik) bitirdiğinde %100 ü alamasa da ciddi maaş artışı olur.

esenö
Şef
21 Kasım 2025 08:31

Aynı alanda olması lazım ,dgs ile mühendislik tamamlamada nasıl aynı bölüm ise burda da aynı bölüm olacak .ben inşaat teknıkeriyim gidipte ziraat mühendisliği bitirsem olmaz . Öyle olursa tek avantajı ünvan değişikliği sınavına girersin ,maaşa bir faydası olmaz .


esenö
Şef
21 Kasım 2025 08:32

Alakası yok ustam ,kendı bölümünle ilgili mühendislik tamamlasan maaşın tam mühendis maaşı kadar artmaz ama mühendis tazmınatı falan alırsın

Karizmaunl, Dün

Kamuda maaş ve özlük hakkı tamamen bulunduğunuz kadroya bağlıdır, sahip olduğunuz diplomaya değil. Bu yüzden bir tekniker olarak görev yaparken hangi mühendislik ya da mimarlık bölümünü bitirirseniz bitirin, bulunduğunuz tekniker kadrosu değişmediği sürece maaşınız da değişmez. Harita teknikeri olup mimarlık ya da peyzaj mimarlığı gibi farklı bir lisans bölümü bitirmeniz, otomatik olarak mühendis ya da mimar maaşı almanızı sağlamaz. Lisans diploması size yalnızca unvan değişikliği sınavına girme hakkı verir ve bu sınavı kazanıp uygun kadroya atanmanız durumunda mühendis veya mimar unvanıyla çalışmaya başlarsınız. Yani maaş artışı ve özlük haklarının yükselmesi ancak kadronuz değişirse mümkündür. Bunun dışında hiçbir kurum, sırf lisans mezunu oldunuz diye tek taraflı olarak sizi teknik kadrodan mühendis ya da mimar kadrosuna aktarmaz. Ancak belediyeler veya bazı KİT?ler gibi daha esnek kurumlarda çok istisnai uygulamalar olsa da genel kural değişmez; lisans mezuniyeti tek başına maaşı yükseltmez, mutlaka sınav ve kadro gerekir.


kim bu adam
Aday Memur
21 Kasım 2025 11:28

Hocam " Bu yüzden bir tekniker olarak görev yaparken hangi mühendislik ya da mimarlık bölümünü bitirirseniz bitirin, bulunduğunuz tekniker kadrosu değişmediği sürece maaşınız da değişmez." bu ifadeniz tamamen yanlış. Teknikerken mühendislik bitirirseniz tekniker ve mühendis maaşı ortalaması bir maaş alırsınız. o da şu an mevcut 8/2 bir teknikerde 5&6 bin tl artış demek. O kadar kesin ifadeler yazmışsınız ki okuyan gerçek zannedebilir. Bence çalıştığınız kurumun personel daire başkanlığına bir danışın yazmadan önce

Karizmaunl, Dün

Kamuda maaş ve özlük hakkı tamamen bulunduğunuz kadroya bağlıdır, sahip olduğunuz diplomaya değil. Bu yüzden bir tekniker olarak görev yaparken hangi mühendislik ya da mimarlık bölümünü bitirirseniz bitirin, bulunduğunuz tekniker kadrosu değişmediği sürece maaşınız da değişmez. Harita teknikeri olup mimarlık ya da peyzaj mimarlığı gibi farklı bir lisans bölümü bitirmeniz, otomatik olarak mühendis ya da mimar maaşı almanızı sağlamaz. Lisans diploması size yalnızca unvan değişikliği sınavına girme hakkı verir ve bu sınavı kazanıp uygun kadroya atanmanız durumunda mühendis veya mimar unvanıyla çalışmaya başlarsınız. Yani maaş artışı ve özlük haklarının yükselmesi ancak kadronuz değişirse mümkündür. Bunun dışında hiçbir kurum, sırf lisans mezunu oldunuz diye tek taraflı olarak sizi teknik kadrodan mühendis ya da mimar kadrosuna aktarmaz. Ancak belediyeler veya bazı KİT?ler gibi daha esnek kurumlarda çok istisnai uygulamalar olsa da genel kural değişmez; lisans mezuniyeti tek başına maaşı yükseltmez, mutlaka sınav ve kadro gerekir.

Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.Kasım ayı enflasyon tahmini :)Memur-sen ve Kamu-sen harici sendika önerisiAlanın dışında bi mühendislik bölümü bitiren tekniker mühendis maaşı mı alır?2026 Ocak ZammıZorunlu besKredilerin sigorta iadezi alabilir miyimKamusen ve Memursen üyeleri yüzünden Memur ve Memur Emeklileri 2026 da Aç Kalacak2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım

Sözlük

guffa 1 80 sene sonra burası ölü yazarlar günlüğü olacak 7 Elon Musk'ın öngörüsü 1 meşhur kızılay tabelası 1 mizah 1 iyi oyuncu 1 taraça 1 reaktif direnç 1 Distopya 1 Terk edilmiş her şey kamunundur. 1

Son Haberler

'Terörsüz Türkiye' Komisyonu, İmralı'ya gidecekİzmir Büyükşehir ekipleri vatandaşın evine balyozla girdiGenel Sağlık Sigortası Primine yüzde 100 zam!Hakim, 'miras' kavgasında kardeşi tarafından vurulduBöcek ailesinin ölümüyle ilgili otel sahibi ve çalışanı gözaltına alındı

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın