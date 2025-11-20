Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Mazeret tayini


20 Kasım 2025 14:37
6 yıldır 3. Bölgede katip olarak çalışıyorum, Yaklaşık olarak 50 gün önce mazeret tayini dilekçem bakanlığa ulaştı olumlu olumsuz herhangi bir cevap yok aradığımda işlem devam ediyor dediler benden bir dönem sonra başlayan arkadaşımın dilekçesi 2 hafta içinde ret geldi acaba sürecin uzaması olumlu yorumlanabilir mi

