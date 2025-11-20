Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Dilim raporu


20 Kasım 2025 14:49
Dilim raporu

merhaba değerli üyeler..Ben polis memuruyum yaklaşık 2 yıl önce olaya müdahale esnasında sol el serçe parmağımdan yaralandım 2 kere İstanbul Çam ve sakura hastanesinde parmağımdan ameliyat olmama rağmen şuanda parmağımda şekil bozukluğu ve tamamen fonksiyon kaybı var hiç bir şekilde parmağımı kullanamıyorum.Şuuan da şark ilinde görev yapıyorum 2 ameliyattan sonrada personel şube müdürlüğü beni dilim raporu için tam teşekküllü olmayan imkanların çok kısıtlı olduğu ilçe devlet hastanesine sevk etti ve oradaki doktor hiç muayene etmeden röntgen filmlerine bakmadan bana sağlam raporu verdi lakin parmağımın şuanki durumu görevimi yapmama engel hatta günlük hayatımda bile bana engel oluyor resmen şuanda parmakla yaşıyorum..benim size sorum tekrar dilim raporu için dilekçe yazıp tam teşekküllü bir devlet hastanesine hatta el cerrahisi olan bir hastaneye sevkimi isteyebilir miyim?


Dikistutmazsabri
Aday Memur
21 Kasım 2025 00:16

Dilim bildirir rapor için tam teşekküllü hastahane olması gerekmiyor mu zaten? Ben mi yanlış biliyorum.


tukayf
Daire Başkanı
21 Kasım 2025 00:21

Dilim raporlarını kurullar verir. Tek bir hekim imzasıyla dilim raporu olmaz. Velev ki oldu tekrardan kurul için dilekçe yazabilirsiniz. Olmadı mahkemeye verebilirsiniz. Kesin hüküm 3 tam teşekküllü hakem hastanenin verdiği karardır. Onu bile mahkemeye verebilirsiniz. Geçmiş olsun


manyak adam
Aday Memur
21 Kasım 2025 00:39
Devrem birimine dilekçe yaz sağlık şartları yönetmeliğinde dilim belirtir rapor almak için tam teşekküllü hastaneye şevkini işte..dilekce nin girisinde de sakatlığından bahset..tek jekime muayene olacaksın ama sağlık kurulu raporu diye imzalanacak raporun..geçmiş olsun
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Maaş esitlenmesiPromosyon tutarı yatırılan iller var mı?Promosyon/İcraBakan Yerlikaya'dan polislere müjdeİcralık polisler2026 Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğiikinci şark kalkacak mi?6 yıl görev yapan bekçilere polis olma hakkı.Promosyon gece yatmazBakan Yerlikaya: 2. şark kaldırılıyor

Sözlük

ışık yılı 2 reaktif direnç 1 Distopya 1 iyi oyuncu 1 güçle birleşmiş erdem en yüksek erdemdir 1 80 sene sonra burası ölü yazarlar günlüğü olacak 7 guffa 1 meşhur kızılay tabelası 1 Terk edilmiş her şey kamunundur. 1 mecdel 1

Son Haberler

'Terörsüz Türkiye' Komisyonu, İmralı'ya gidecekİzmir Büyükşehir ekipleri vatandaşın evine balyozla girdiGenel Sağlık Sigortası Primine yüzde 100 zam!Hakim, 'miras' kavgasında kardeşi tarafından vurulduBöcek ailesinin ölümüyle ilgili otel sahibi ve çalışanı gözaltına alındı

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın