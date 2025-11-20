merhaba değerli üyeler..Ben polis memuruyum yaklaşık 2 yıl önce olaya müdahale esnasında sol el serçe parmağımdan yaralandım 2 kere İstanbul Çam ve sakura hastanesinde parmağımdan ameliyat olmama rağmen şuanda parmağımda şekil bozukluğu ve tamamen fonksiyon kaybı var hiç bir şekilde parmağımı kullanamıyorum.Şuuan da şark ilinde görev yapıyorum 2 ameliyattan sonrada personel şube müdürlüğü beni dilim raporu için tam teşekküllü olmayan imkanların çok kısıtlı olduğu ilçe devlet hastanesine sevk etti ve oradaki doktor hiç muayene etmeden röntgen filmlerine bakmadan bana sağlam raporu verdi lakin parmağımın şuanki durumu görevimi yapmama engel hatta günlük hayatımda bile bana engel oluyor resmen şuanda parmakla yaşıyorum..benim size sorum tekrar dilim raporu için dilekçe yazıp tam teşekküllü bir devlet hastanesine hatta el cerrahisi olan bir hastaneye sevkimi isteyebilir miyim?