araba onerisi? butce 400-425 bin tl arasi 150-180 bin km arasi


20 Kasım 2025 14:51
araba onerisi? butce 400-425 bin tl arasi 150-180 bin km arasi

HYUNDAİ GETZ 1.3 MÜ ALAYIM YOKSA TOYOTA YARİS 1.0 MI YOKSA FİAT PUNTO 1.4 MÜ ????


jackreacher52
Memur
20 Kasım 2025 18:22

tabiki toyota yaris 1.0


prm.mamy
Aday Memur
21 Kasım 2025 08:08

NEDEN TOYOTA YARİS 1.0 PEKI motor gücü 69hp ?


jackreacher52
Memur
21 Kasım 2025 09:25

tork'a bak

prm.mamy, 8 saat önce

NEDEN TOYOTA YARİS 1.0 PEKI motor gücü 69hp ?


prm.mamy
Aday Memur
21 Kasım 2025 09:58

Ona nasıl bakıcam yardımcı olurmusun?

